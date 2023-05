Concerti gratis sulla Terrazza Panoramica di un hotel napoletano: la vista è mozzafiato

Entra nel vivo il Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli che nel corso del weekend darà il via a tre concerti gratis che animeranno la splendida terrazza dell’hotel San Francesco al Monte di corso Vittorio Emanuele.

Napoli, concerti gratis all’hotel San Francesco al Monte

Intitolata Napoli in vetta, la XXIX edizione della rassegna si estenderà fino al 4 giugno 2023, con oltre 80 eventi ad accesso libero per tutti. Il tema di quest’anno è la dimensione aerea, un modo per raccontare il patrimonio culturale partenopeo scoprendo la città nel segno dell’aria.

In linea con il filo conduttore dell’intera manifestazione, diversi saranno i concerti che si terranno sui rooftop di prestigiosi alberghi napoletani. Questo weekend toccherà all’hotel San Francesco al Monte, la lussuosa struttura affacciata sull’incredibile panorama del Golfo di Napoli.

Si parte domani, venerdì 19 maggio alle ore 18:00, quando la Terrazza Panoramica ospiterà il jazz di Charlie Parker con lo spettacolo The Bird: il Bebop e il jazz come metafore del volo con Armando Rizzo (fisarmonica) e Max Puglia (chitarra).

Si prosegue alle ore 20:00, con il concerto Aria di Jazz: Novopolis Wind Quartet di Marco Corvino (flauto), Giovanni Borriello (oboe), Giuseppe D’Antuono (clarinetto), Michelangelo De Luca (corno), Marco Alfano (fagotto), Nunzia Infante (voce narrante).

Domenica, 21 maggio alle ore 20:00, la Terrazza darà il via al Bird Lives di Michele Di Martino 52 street jazz quartet con Daniele Scannapieco. Gli eventi sono tutti gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione. Basta collegarsi al sito Eventbrite, selezionare il concerto di proprio interesse e acquistare il biglietto dell’importo di 0 euro. La vendita terminerà a breve.

Il biglietto sarà ritenuto valido fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo, trascorsi i quali l’organizzazione si riserva il diritto di riassegnare i posti a quanti ne faranno richiesta sul posto. In caso di impossibilità a partecipare, si prega di annullare tempestivamente il proprio biglietto così da consentire lo scorrimento della lista d’attesa.