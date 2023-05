Meraviglia a Napoli, Cappella Sansevero celebra lo scudetto: ingresso a soli 3 euro

Il Museo Cappella Sansevero di Napoli, gioiello del patrimonio artistico internazionale, celebra lo scudetto degli azzurri con una giornata di apertura straordinaria con ingresso a tariffa ridotta: il 6 giugno 2023 il sito barocco ideato dal principe Raimondo di Sangro sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle 19:00 e per tutti i visitatori il costo dei biglietti sarà di 3 euro.

Museo Cappella Sansevero di Napoli, apertura straordinaria del 6 giugno: biglietti

Famoso in tutto il mondo per la spettacolare scultura del Cristo Velato, il sito partenopeo non osserverà il consueto giorno di chiusura settimanale, accogliendo in via straordinaria i visitatori nella giornata di martedì 6 giugno, con ultimo ingresso alle ore 18.30.

Sarà possibile visitare uno dei musei più importanti di Napoli acquistando un biglietto di soli 3 euro e scattare eccezionalmente foto all’interno degli spazi museali. Il museo invita tutti i visitatori ad indossare e portare con sé l’accessorio o l’oggetto personale preferito del Calcio Napoli (sciarpa, cappello, spilla o altro”.

Per accedere al museo è obbligatorio prenotarsi esclusivamente attraverso il sito ufficiale, collegandosi alla piattaforma di prenotazione e acquisto dedicata all’evento. Per la giornata di apertura straordinaria non saranno consentite le visite guidate ma è attivo il servizio noleggio dell’audioguida.

Una visita che rimarrà impressa non solo negli occhi ma anche nel cuore del pubblico: il ricavato della vendita dei ticket, infatti, andrà devoluto interamente all’Associazione ASD Spartak San Gennaro, una scuola calcio popolare e gratuita che da anni lavora con i bambini e i ragazzi dei quartieri del centro antico di Napoli.

Dai Quartieri Spagnoli al Pallonetto passando per Montesanto e Materdei, l’Associazione coinvolge decine di ragazzi e bambini in un progetto sportivo, e soprattutto sociale, per garantire ai più piccoli il diritto allo sport e al tempo libero.