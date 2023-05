Reggia di Carditello, la grande festa tra cavalli, mongolfiere e balli: ingresso gratis

Il 4 giugno 2023 alla Reggia di Carditello torna la Festa dell’Ascensione, l’antica manifestazione equestre organizzata nel galoppatoio fin dal 1792, nel segno delle incursioni teatrali e delle rievocazioni storiche, con esibizione di danzatrici in costume ed esposizione di abiti di epoca borbonica. L’ingresso è gratis.

Alla Reggia di Carditello c’è la Festa dell’Ascensione: il programma

Per tutta la giornata si susseguiranno attività e spettacoli per adulti e bambini in una grande festa popolare che segna il ritorno definitivo a Carditello della Pala d’Altare di Carlo Brunelli, originariamente collocata sull’altare della chiesa dedicata all’Ascensione.

Si parte dalle ore 7:00 con l’apertura dell’area pic-nic e del punto ristoro. Alle 8:00 prenderà il via la tappa ufficiale del Campionato regionale Endurance Cavalli, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, un prestigioso evento dedicato al settore ippico e al binomio sport e cultura.

Dalle 10:00 alle 16:00 è previsto, inoltre, il cosiddetto Battesimo della Sella per tutti i bambini, per avvicinare loro al mondo del Pony Club. Non mancheranno piacevoli pause pranzo con il Villaggio del Gusto che proporrà le degustazioni delle eccellenze gastronomiche campane.

Segue la rievocazione storica in costume a cura di Antiqua Tempora e Primo Reggimento Re mentre alle 11:30 partiranno le visite accompagnate per ammirare il Real Sito (Galoppatoio, Meridiane, Fontane, Scuderie, Cappella Reale).

Il fitto calendario della Festa dell’Ascensione prevede incursioni teatrali a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco, percorsi borbonici, momenti di animazione, intrattenimento musicale e teatrale con esibizioni di danzatrici popolari in abiti storici, visite in mongolfiera a cura di Volare sull’Arte (dalle ore 19:00).

Come nasce la Festa dell’Ascensione

La Festa dell’Ascensione è una manifestazione equestre popolare che si svolge al Real Sito di Carditello dal 1792. Fu istituita dal Re Ferdinando IV per coinvolgere gli abitanti di Terra Lavoro nelle corse dei Cavalli Persano e nella vendita dei prodotti della Tenuta Reale.

In occasione della festa le porte della Cappella venivano aperte per fare in modo che tutti potessero assistere alla funzione religiosa. Ogni anno la folla accorreva per partecipare e assistere alla manifestazione equestre che si svolgeva di pomeriggio e aveva in palio un premio in denaro.