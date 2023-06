Andy Wharol in mostra alla Casina Vanvitelliana: tra i capolavori più belli e pezzi rari

Venerdì 9 giugno, dalle 18:30, parte l’evento Pop Trak al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli: la splendida Casina Vanvitelliana farà da sfondo ad una grande sfilata di moda, accogliendo allo stesso tempo al suo interno la mostra di Andy Wharol dal titolo Pop World che sarà estesa fino al 31 luglio 2023.

Bacoli, alla Casina Vanvitelliana la mostra di Andy Wharol

La manifestazione sarà inaugurata con la sfilata degli abiti di Regina Schrecker, la celebre stilista e top model che ha dato vita al prestigioso marchio che porta il suo nome. Lei stessa prenderà parte all’evento, curato dalle docenti di Fashion Design dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli – Franca Corrado, Natascia Rezzuti e Mariangela Salvati – per la regia di Cinzia Mirabella.

Alle 19:30 aprirà al pubblico la mostra Pop World, dedicata al genio della pop art che, attraverso le sue opere, ha esaltato anche la città di Napoli. Ben 45 opere, provenienti dalla Galleria Cris Contini Contemporary di Londra, saranno esposte nella suggestiva architettura della Casina Vanvitelliana sotto la supervisione del critico d’arte Pasquale Lettieri, docente di storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti.

Oltre le celebri opere Marilyn, Campbell Soup, Mao, verranno esposti alcuni rari e preziosi pezzi: Andy Warhol’s Velvet Underground Featuring Nico, due ritratti di Warhol raffiguranti proprio Regina Schrecker e verrà proiettato il video storico di Mario Franco dal titolo Andy Warhol Eats, del 1976, su concessione della Fondazione Morra/Archivi Mario Franco, che documenta la presenza dell’artista a Napoli.

Ampio spazio sarà dato anche alle opere di altri artisti pop, come gli americani Robert Indiana e Roy Lichtenstein e gli italiani Mario Schifano e Franco Angeli. Non mancheranno, inoltre musica e cibo: ci sarà un tributo a Tina Turner e si potranno gustare le prelibatezze dedicate alle opere di Warhol preparate dall’Associazione Ristoratori Flegrei. Da non perdere l’installazione olfattiva della master perfumer Rosa Vaia.

“Bacoli si afferma sempre più come città della cultura. Punto di riferimento nazionale. Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Sergio Cosentini, per questa grande occasione di sviluppo che assicuriamo al territorio. Insieme siamo fortissimi. Un passo alla volta” – è il commento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.