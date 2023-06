Sagra del Cinghiale 2023: braciate, salumi, panini e fiumi di vino. Menù e prezzi

La Sagra del Cinghiale a Dugenta dal 2 giugno al 16 luglio 2023. Ogni venerdì, sabato e domenica si tiene l’evento nel paesino in provincia di Benevento, con la possibilità di recarsi anche a pranzo nell’apertura domenicale.

La Sagra del Cinghiale 2023 a Dugenta: il menù completo

La Sagra del Cinghiale di Dugenta è un evento che si ripete ormai da decenni, essendosi tenuta per la prima volta nel 1980. Da allora ha attirato milioni di visitatori, che hanno raggiunto il posto per gustare i buonissimi piatti a base di cinghiale. Anche il menù di quest’anno è ricco, eccolo di seguito.

PRIMI PIATTI – € 6,00 (Tegamino in omaggio) a scelta tra:

– Pappardelle al ragù di cinghiale Strozzapreti al ragù di cinghiale

– Gnocchi al ragù di cinghiale

– Ravioloni al ragù di cinghiale Fagiolata con cotica e salsiccia

– Strozzapreti in bianco con cinghiale in umido, funghi porcini e olive

MISTO DI CINGHIALE – € 12,00

– Fettina alla griglia, salsiccia alla griglia, salame, prosciutto, formaggio stagionato, contorno (melanzane), pane

BRACIATA DI CINGHIALE – € 12,00

– 3 fettine alla griglia, 3 salsiccie alla griglia, porchetta, pane

PANINI O IN PIATTO – € 5,00 a scelta tra:

– Fettina di cinghiale alla griglia + contorno

– salsiccia di cinghiale alla griglia + contorno Prosciutto di cinghiale + formaggio

PANINO CON MORTADELLA DI CINGHIALE – € 6,00

CONTORNO – € 3,00 a scelta tra:

– Melanzane arrostite o con pomodorini

– Peperoni in padella

– Patatine fritte

BIBITE

– Birra alla spina in bicchiere da 0,3 cl. € 3,00

– Coca Cola lattina € 2,00 Acqua Naturale 2 Lt. € 1,00

VINO AGLIANICO O FALANGHINA servito in:

– Bicchiere di vino € 1,00

– Bottiglia di plastica da 1 Lt. € 3,00

– Ampolla (in omaggio) da 0,75 Cl. € 6,00

La storia della Sagra del Cinghiale

La Sagra del Cinghiale di Dugenta prende il via nel Settembre del 1980 grazie alla Famiglia Di Caprio che ha portato avanti la propria passione ed il gusto di continuare una antica tradizione. Anni densi di impegni e sacrifici per arricchire iniziative di carattere culturale e il folklore di Dugenta.

La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Tra balli e canti folkloristici si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Cinghiale di Dugenta (Benevento)

Quando: tutti i venerdì, sabato e domenica dal 2 giugno al 16 luglio 2023

Orari: inizio ore 19:00, domenica anche a pranzo dalle 12:00

Contatti: Pagina Facebook – Sito internet