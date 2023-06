Parte sabato 1 luglio il Carditello Festival 2023 con un spettacolo gratis dedicato alla bellezza dell’antica Reggia borbonica, situata a San Tammaro nel Casertano, che darà il via al fitto programma di concerti con ospiti d’eccezione: tra questi Massimo Ranieri, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Carditello Festival 2023 alla Reggia, il programma dei concerti: c’è anche Massimo Ranieri

La prima Opera popolare dedicata alla Campania Felix e alla rinascita della Reggia di Carditello apre l’edizione 2023 del celebre Festival con lo spettacolo gratuito Carditello in programma sabato 1 luglio alle 21, con la partecipazione speciale di cittadini, giornalisti e associazioni che hanno combattuto in prima linea per strappare il sito alla criminalità organizzata.

Nato da un’idea del direttore artistico Antonello De Nicola, sui testi di Corrado Delia, e ispirato al libro sulla Reggia di Nadia Vernile, l’opera si snoda attraverso un percorso musicale fatto di brani inediti, racconti, canzoni e ballate. Una storia che prenderà vita sul palco grazie alla suggestiva narrazione di Mario Incudine, cantautore, attore e autore di colonne sonore nonché uno dei personaggi più rappresentativi della nuov world music italiana.

Un artista poliedrico che vanta collaborazioni con grandi nomi del panorama cinematografico e musicale: Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero, Kaballà, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e tanti altri.

Il secondo appuntamento della rassegna è previsto per il 5 luglio con la tappa del tour del cantante irlandese Damien Rice, uno dei più grandi cantautori del nostro tempo che torna ad esibirsi in Italia dopo ben 5 anni di assenza, pronto ad incantare la platea tra chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni.

Terza data, del 7 luglio, avrà come protagonista lo storytelling-concert La Milonga del Fútbol di Federico Buffa, giornalista di Sky Sport e commentatore sportivo che, con uno stile avvolgente ed evocativo, racconterà le imprese dei più grandi calciatori argentini, primo fra tutti Diego Armando Maradona, impreziosite dalle melodie di Mascia Foschi e Alessandro Nidi.

Il 9 luglio c’è Rimettetevi Comodi di Gino Rivieccio, lo spettacolo diretto da Enzo Liguori che ripercorrerà i 45 anni di carriera dell’artista in chiave rigorosamente comica, passando dal cabaret alla commedia fino agli anni in TV tra Mediase e Rai, attraverso i tanti generi musicali del suo repertorio, dalla canzone degli anni ’70 allo swing, passando per le parodie e le armonie sudamericane.

La Reggia di Carditello si prepara ad accogliere, poi, il grande Massimo Ranieri che si esibirà il 14 luglio con il suo nuovo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Un vero e proprio viaggio tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti del celebre artista napoletano.

Il palco del sito borbonico darà spazio anche ai grandi successi di Enrico Ruggeri che torna ad esibirsi dal vivo il 18 luglio. Subito dopo, il 22 luglio, Stefano Massini e Luca Barbarossa andranno in scena con La verità, vi prego, sull’amore.

Gran finale il 27 luglio con Il Tour 2023 di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che hanno registrato il tutto esaurito nella tournée 2022 e nel tour nei principali teatri italiani appena concluso. Uno spettacolo unico ed emozionante, in cui gli artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi, con canzoni che sono entrate nel cuore e nella storia della gente, fino a diventare la colonna sonora di intere generazioni.

I biglietti dei concerti sono disponibili su TicketOne ed hanno prezzi differenti. In base alla tipologia di poltrona scelta per Damien Rice spaziano dai 40 ai 57 euro, per Massimo Ranieri dai 45 ai 65, per Antonello Venditti e Francesco De Gregori dai 40 agli 80.