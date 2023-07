Van Gogh incanta Napoli: la mostra immersiva tra i suoi capolavori è stata prorogata

Al netto di oltre 75 mila presenze dalla sua apertura, la grande mostra internazionale immersiva su Van Gogh è stata prorogata a Napoli: sarà possibile visitarla fino al 13 agosto, in una forma totalmente rinnovata, all’interno della Chiesa di San Potito in via Salvatore Tommasi 1.

Van Gogh incanta Napoli, mostra prorogata fino al 13 agosto: biglietti

Van Gogh: the Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360°, un viaggio mozzafiato nel mondo di uno degli artisti più amati di sempre che combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale, proponendo una indimenticabile esperienza immersiva.

Il cuore dell’esposizione è una stanza dove prende vita un vero e proprio spettacolo digitale attraverso 60 proiettori che danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che quasi ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

La mostra occupa anche altri spazi della struttura con un’area dedicata allo studio dell’arte pittorica di Van Gogh, una sala dedicata all’opera La camera da letto e tanti pannelli informativi sulla vita e sul lavoro dell’artista posti lungo il percorso.

Chicca finale è lo spazio Colora e pubblica, dedicato ai più piccoli, ma apprezzato anche dagli adulti. In quest’area si risveglia la creatività dei visitatori, consentendo loro di produrre ed esporre i propri capolavori, a partire dai più famosi quadri dell’artista. I più piccoli, ma non solo, potranno cimentarsi nell’arte di Van Gogh, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita.

L’esperienza si conclude con la realtà virtuale (VR), con un visore, che fa scivolare i visitatori ancora più in profondità nella mente di Van Gogh, permettendo loro di vivere un giorno della sua vita. Per celebrare la proroga della mostra, visitabile fino al 13 agosto, è stata organizzata una visita speciale per domenica 23 luglio alle 11:00, a cura dell’associazione L’Arte nel Tempo.

Guidati da Antonio Sorrentino, i visitatori entraranno nel magico mondo del genio, immergendosi nelle atmosfere uniche della seicentesca Chiesa di San Potito. Grazie alle più moderne tecnologie, il visitatore potrà passeggiare tra i campi di grano, nella Notte Stellata, tra iris e girasoli, attraverso un’esperienza multisensoriale.

I posti a disposizione sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione al numero 3409543337 o scrivendo una mail all’indirizzo larteneltempo1@gmail.com. Il biglietto ha un costo di 13 euro fino ai 14 anni che sale a 15 per gli adulti e comprende: ticket di ingresso alla mostra; visita di un’ora dedicata alla vita e alle opere di Van Gogh; ticket salta fila per l’esperienza con gli Oculus VR per la realtà virtuale.

Per tutti gli altri giorni il costo del biglietto resta di 12 euro per gli adulti ridotto ad 8 euro per i bambini fino ai 14 anni. Rimangono gli sconti per le famiglie, i visitatori senior, gli studenti e le persone diversamente abili. Il ticket può essere acquistato sul posto o sul sito ufficiale della mostra.