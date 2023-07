Festival sul Monte Faito tra cinema, concerti e passeggiate nella natura: il programma

Torna il Faito Doc Festival, la rassegna in programma dal 18 al 25 luglio, giunta alla sua sedicesima edizione, con proiezioni, incontri ed eventi che si terranno sull’omonimo monte a 1200 metri sul mare di Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Una giuria d’eccezione incoronerà i documentari più belli mentre il pubblico, oltre alla visione delle opere, potrà cimentarsi in passeggiate nella natura, concerti, laboratori ed altre attività.

Faito Doc Festival, proiezioni e incontri sul Monte vista mare di Vico Equense

Diretta da Turi Finocchiaro e Nathalie Rossetti, la nuova edizione del Festival ha come tema la diversità. Ben 49 documentari, opere provenienti da 20 paesi in presenza di registi e attori da tutto il mondo, saranno proiettati nella Casa del Cinema, allestita all’interno di una tendostruttura e immersa nella natura, tra alberi secolari.

Tre le sezioni competitive tra lungometraggi, cortometraggi e opere dalle scuole di cinema. I documentari saranno attentamente valutati da una giuria internazionale composta da: Firouzeh Khosrovani (Iran) regista e vincitrice della scorsa edizione con Radiograph of a Family; Daniele Alet (Francia), regista; Antonio Borrelli, regista e programmatore; Atilio Caballero (Cuba), autore e regista teatrale; Chiara Marotta, regista vincitrice del Torino Film Festival; Marta Zoe Poretti, giornalista.

Ai giurati professionisti si affiancheranno: la Giuria internazionale dei Giovani, la Giuria il Camino, la Giuria della CPS e la Giuria del Faito Doc Camp. Tra i temi maggiormente trattati nei documentari c’è quello della sostenibilità ambientale, con opere che puntano l’attenzione sui danni dell’inquinamento e la necessità di attuare una economia circolare.

I vincitori del Festival riceveranno in premio alcuni lavori dell’inventore belga Cricou, amante del riciclaggio, opere originali dei residenti della comunità Il Camino e creazioni della Bottega Baobab del Commercio Equo e Solidale della CPS.

Non mancheranno eventi speciali tra cui una retrospettiva a cura di Faito Giovani e Faito Scuole, oltre agli incontri con specialisti quali Steven Beckers (Fattoria Urbana), Nando Fontanella (biodiversità), Claudio D’Esposito (WWF) e Stella Maris Aiello (TerraMasta).

Torna anche il DOC NOW!, guidato da tre anni dal giornalista di Taxidrivers Antonio Maiorino, che offrirà al Festival un ruolo guida nel dibattito mondiale sul cinema del reale. Si terranno interviste-inchiesta dal vivo e online con registi nazionali e internazionali, autori di film recentemente premiati. Tra gli ospiti 2023: Firouzeh Khosrovani (Iran), Chiara Marotta (Italia) e Mia Ma (Francia).

I partecipanti potranno prendere parte anche alle splendide passeggiate naturalistiche organizzate da Nando Fontanella e ammirare le opere di Land Art, create dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sempre incentrate sul tema del rispetto dell’ambiente.

Tra le numerose attività di quest’anno spiccano: il pitching Faito Doc Ali per gli Autori per promuovere nuovi progetti, laboratori di teatro con il Living Theatre di Gary Brackett, esperienze con la Biblioteca Vivente, il percorso poetico di Versi di Versi con Elisa Frascà e una Mostra di Fotografia che ripercorre i 16 anni del Festival. Il tutto in uno scenario suggestivo, con una scenografia creata da giovani con materiali naturali, riciclati e trasformati.

“Con una esperienza di 16 anni il Faito Doc prosegue il suo cammino grazie alla passione e all’empatia, seguendo i cambiamenti culturali, sociali ed economici del territorio. In questa edizione avremo accurata selezione di 50 film documentari provenienti da tutto il mondo e che verranno proiettati nella Casa del Cinema, sul Monte Faito, con una moltitudine di ospiti internazionali tra giurie, registi e artisti, mentori del pitching, staff, rappresentati da ben 18 nazionalità diverse, immersi nella natura e cullati dalla cultura sotto il segno del tema diversità. Venite a vivere e sognare al Faito Doc Festival, tra laboratori, concerti e incontri con registi e artisti per tutti i gusti“ – è l’invito dei direttori artistici.