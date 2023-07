Sagra della Pannocchia: 5 giorni di cibo, concerti e schiuma party. Il programma

Dal 20 al 24 luglio torna a Recale, in provincia di Caserta, la Festa della Pannocchia, la sagra dedicata alla spiga di mais organizzata dalla Pro Loco, che quest’anno è ufficialmente candidata ad ottenere il riconoscimento di “Sagra di Qualità”. Per tutte le 5 serate, oltre ai tanti stand di prelibatezze presenti, si susseguiranno eventi e spettacoli. Non mancherà l’omaggio al Calcio Napoli, fresco di scudetto, né un grande Schiuma Party.

A Recale c’è la Festa della Pannocchia: cibo, musica e schiuma party

Protagonista assoluta della festa è la gustosissima pannocchia, biologicamente controllata in tutte le fasi della sua maturazione. Ad alto contenuto proteico, con pochi zuccheri e altamente digeribile, sarà possibile degustarla in tutte le sue varianti, dalle classiche bollite e arrostite a quella fritta.

La pannocchia non sarà la sola specialità da provare: tanti stand affolleranno lo spiazzale, inondando via Borsellino di profumi e sapori. Il tutto in un’atmosfera conviviale e divertente tra spettacoli e iniziative di intrattenimento.

LEGGI ANCHE

Festa della Bufala, tanta mozzarella e concerti gratis: c’è anche Rosario Miraggio

Arriva la Festa del Pane, dai primi ai dolci: 5 giorni di abbuffate e spettacoli gratis

Per i più piccoli sarà allestita un’area baby parking dedicata mentre per gli adulti si susseguiranno concerti, danze folkloristiche, schiuma party e, per finire in bellezza, un evento di chiusura dedicato al Napoli campione d’Italia con Radio Marte.

Festa della Pannocchia: programma concerti e spettacoli

Giovedì 20 luglio

Caserta Street Band – Danze folkloristiche con l’associazione Simeone di Marcianise – Tiktoker Mucella – Sweet Dance – Alberto Selli.

Venerdì 21 luglio

Sweet Dance – Luciano Pierro (Tele A), straordinario interprete dei brani di Pino Daniele.

Sabato 22 luglio

I bottari di Recale con brani inediti della tradizione locale contadina – Gruppo musicale D’Annunzio Live.

Domenica 23 luglio

Ermanno Romeo con i mitici brani anni ’60, ’70 e ’80 – Giusy Di Palma.

Lunedì 24 luglio

Festa scudetto del Napoli con Gigio Rosa, Gigi Soriani e Marta Martinez da Radio Marte – Schiuma Party.