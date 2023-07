Arriva la Festa del Pane, dai primi ai dolci: 5 giorni di abbuffate e spettacoli gratis

Torna la Festa del Pane e della Civiltà Contadina a Trentinara, lo splendido borgo del Cilento che si prepara ad accogliere le prelibatezze realizzate con uno degli alimenti più amati di sempre, oltre a tante altre specialità della gastronomia campana. I festeggiamenti avranno luogo dal 27 al 31 luglio per la 17esima edizione di uno degli eventi più apprezzati a livello regionale. L’ingresso è gratis.

Festa del Pane a Trentinara: tante specialità nel borgo da sogno

La manifestazione rappresenta un vero e proprio must per i cittadini e i turisti del Cilento che ogni anno affollano il centro storico e la suggestiva piazzetta panoramica di Trentinara per immergersi nei profumi e nei sapori tipici locali.

Piatti della tradizione e degustazioni caratterizzeranno l’intero percorso. Sarà possibile assaggiare il pane antico di Trentinara tra piatti sfiziosi e sorprendenti senza dimenticare primi, secondi, pizze e dolci. Il tutto accompagnato da bibite e vini artigianali.

Non mancherà l’intrattenimento con spettacoli itineranti e un ricco programma di concerti. Il 27 luglio a inaugurare la kermesse ci saranno gli Ars Nova Napoli che proporranno una rivisitazione di brani tradizionali e folk d’autore del Sud Italia, oltre a composizioni inedite.

Il 28 luglio saranno gli Amakorà ad esibirsi sul palco della Festa del Pane di Trentinara facendo ballare tutti sulle note della nuova musica identitaria calabrese. I ritmi del Sud saranno protagonisti anche della serata del 29 luglio, con l’esibizione della cantante Piera Lombardi con Angelo Loia.

Il 30 luglio sarà la volta di Mascarimirì, la gemma della scena world music capace di brillare non solo nel contesto italiano ma anche internazionale. Infine, per la serata di chiusura del 31 luglio, saranno presenti il tamburellista e cantante di musica salentina Giancarlo Paglialunga con il suo nuovo progetto Arneo Tambourne Project e Kiepò. Nel corso delle serate si susseguiranno anche laboratori di danze popolari, forni didattici e convegni.