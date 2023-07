Arriva la Sagra della Patata, tanto cibo e spettacoli nel Napoletano: l’ingresso è gratis

Il 14 agosto ad Agerola (in provincia di Napoli) torna Gusta la Patata, la sagra dedicata alla patata agerolese che continua ad attestarsi tra gli eventi estivi più attesi dalla popolazione. La grande festa, tra buon cibo e spettacoli musicali, prenderà vita nel borgo di Santa Maria, in occasione delle celebrazioni per la Madonna Assunta. L’ingresso è gratis.

Ad Agerola Gusta la Patata: la sagra con tante specialità

L’evento gastronomico, giunto alla sua 18esima edizione, ogni anno anima la rigogliosa valle di Agerola, accogliendo centinaia di visitatori. Una festa all’insegna del buon cibo e dell’amore per il proprio territorio che, per le famiglie e gli operatori commerciali della frazione, trova la sua massima espressione proprio nelle patate.

La patata agerolese è nota per il suo inconfondibile gusto e per essere un prodotto del tutto genuino. Grazie al clima favorevole, infatti, il terreno dei campi non necessita di alcun trattamento chimico, consentendo ai consumatori di portare in tavola sapori del tutto unici.

La sagra si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti religiosi del borgo, in onore di Maria Santissima Assunta. La bellissima statua lignea della Madonna è custodita proprio nella chiesa di Santa Maria La Manna che con il suo campanile domina la valle di Agerola.

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno sarà possibile degustare menù rigorosamente a base di patata tra gustosi antipasti e primi piatti, con gli imperdibili gnocchi, passando per i secondi, contorni e, infine, dolci e frutta. Il tutto accompagnato da bibite e vini del borgo.

La serata sarà allietata da musica live e concerti. Al momento, tuttavia, non sono stati ancora resi noti gli ospiti presenti né le pietanze comprese nei menù fissi. Seguiranno, dunque, ulteriori aggiornamenti sulla pagina ufficiale dell’evento che ne ha annunciato la data del 2023.

“Finalmente! Abbiamo sofferto, sperato e atteso per 3 lunghi anni insieme, ma alla fine ritorniamo a gustare la patata. Siamo elettrizzati e orgogliosi di annunciare la 18esima edizione di Gusta La Patata, sagra della patata agerolese. Appuntamento nel suggestivo borgo di Santa Maria ad Agerola lunedì 14 agosto. Vi siamo mancati? A noi non immaginate quanto” – è il post diffuso sui canali social della sagra.