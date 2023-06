Arriva la Sagra della Mulignana, tra parmigiane e polpette fritte: tanto cibo e spettacoli

Il 21 luglio 2023 a Scafati, in provincia di Salerno, torna la Sagra della Mulignana dedicata alla melanzana in tutte le sue varianti. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione che si inserisce nel fitto programma dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini. L’ingresso è gratis.

A Scafati arriva la Sagra della Mulignana: tra melanzana e spettacoli

L’evento, giunto alla sua 36esima edizione, si svolgerà in piazza Vittorio Veneto ed è organizzato dall’Azione Cattolica che, da oltre 30 anni, lancia la kermesse in occasione delle celebrazioni per la Santa patrona di Scafati. Anche quest’anno l’intera giornata trascorrerà all’insegna del buon cibo e del divertimento, tra menù dedicati alla verdura più amata dai campani e tanti spettacoli live.

Cittadini e visitatori potranno perdersi tra i profumi e i sapori degli stand gastronomici che inonderanno la centrale piazza, pronti a sfornare prelibatezze sul posto. Sarà possibile assaggiare e degustare tante specialità, soprattutto a base di melanzane, come parmigiane, mulignane a’ fungitiello, polpette fritte al momento.

Come sempre, ampio spazio sarà dato anche allo stand per celiaci e saranno proposti diverse tipologie di piatti per vegani e vegetariani. La serata sarà allietata da tanta musica e vari momenti di intrattenimento. Da non perdere lo spettacolo finale dei Botti di Re Ferdinando.

Il 30 giugno, invece, nel Napoletano prenderà il via la prima Sagra del Latte che si terrà in via Giuseppe Rocco, a Casoria, presso l’oasi delle Suore Francescane Elisabettine Bigie, e sarà aperta fino al 2 luglio. Per tutte le tre serate sarà possibile non solo degustare una grande varietà di prodotti tipici caseari ma anche tante altre pietanze: panini con porchetta, salsiccia, wurstel, patatine e altri contorni; pizza Margherita; cuoppi di patatine, wurstel e patatine, misti; granite, caffè e caffè del nonno; bibite varie e angolo Spritz.