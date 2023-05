Arriva il Pizza Fest, tra abbuffate di pizza e concerti gratis: il programma

Dal 30 giugno al 2 luglio 2023 il Next – Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso, ospiterà il Paestum Pizza Fest, uno dei grandi eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza tra menù dedicati, concerti e diversi laboratori.

Paestum Pizza Fest tra menù e concerti: il programma

La prima edizione del Festival coinvolgerà 24 pizzerie e diversi artisti con concerti musicali che animeranno l’intera durata dell’evento. Si tratta di una rassegna, promossa e organizzata da Jannelli Eventi e Erre Eventi, che mira a valorizzare l’arte bianca della pizza in uno dei territori campani più belli e suggestivi di sempre.

Sarà possibile degustare le migliori pizze e cimentarsi, allo stesso tempo, in numerose attività come workshop, laboratori, racconti di storie di successo di diversi pizzaioli provenienti da ogni parte dello stivale, ma anche oltreoceano, e altri momenti importanti destinati a rendere il Festival dinamico e interattivo.

Si susseguiranno, inoltre, spettacoli con alcuni dei più amati artisti campani. Tra i nomi resi noti spiccano quelli di Tony Tammaro (30 giugno), Ivan Granatino (1 luglio) e Rosario Miraggio (2 luglio). Infine, sarà eletto il miglior pizzaiolo dell’evento.

“Il NEXT si prepara ad accogliere un altro grande evento confermandosi polo fieristico di riferimento regionale, e non solo regionale, anche nella stagione estiva. Il Paestum Pizza Fest sarà un’occasione per degustare un’eccellenza campana, come la pizza, preparata con prodotti di qualità, e godere di musica dal vivo ogni sera“ – dichiara il sindaco di Capaccio, Franco Alfieri.

Sarà possibile acquistare il proprio biglietto, con menù pizza incluso, online o direttamente sul posto. Le vendite, attualmente, non sono ancora iniziate. Per rimanere aggiornati è possibile seguire i canali social dell’evento. Il progetto è stato patrocinato dalla Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Capaccio Paestum, Confagricoltura, Fondazione Carisal, Anicav, Ass. aMare Paestum e Pro Loco di Capaccio Paestum.