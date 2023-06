La prima Sagra del Latte nel Napoletano, 3 giorni di abbuffate e concerti: il programma

Parte il 30 giugno la prima edizione della Sagra del Latte che si terrà a Casoria, in provincia di Napoli, fino al 2 luglio 2023. Si tratta di uno degli eventi a ingresso gratis dedicato alle prelibatezze gastronomiche e casearie. Gli stand saranno allestiti in via Giuseppe Rocco, presso l’oasi delle Suore Francescane Elisabettine Bigie.

Sagra del Latte a Casoria: tanto cibo e spettacoli

La Sagra del Latte nasce da un’idea del parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie ed il Comitato Festa della Parrocchia come omaggio alla maternità della Vergine Maria, rappresentata a seno scoperto nell’atto naturale di allattare il figlio, Gesù. Un gesto da leggere in chiave simbolica: la madre del Cristo è colei che elargisce nutrimento a tutta l’umanità, da lei prende via la grazia concessa ad ogni uomo.

Per tutte le tre serate sarà possibile non solo degustare una grande varietà di prodotti tipici caseari ma anche tante altre pietanze: panini con porchetta, salsiccia, wurstel, patatine e altri contorni; pizza Margherita; cuoppi di patatine, wurstel e patatine, misti; granite, caffè e caffè del nonno; bibite varie e angolo Spritz.

Gli stand saranno aperti per gli ospiti, che potranno accedere all’area liberamente, dalle 20:00 a mezzanotte. Per tutta la durata dell’evento si susseguiranno spettacoli e momenti di intrattenimento. Venerdì 30 giugno si esibiranno Francesco Merola e gli Agorà Band mentre sabato 1 luglio sarà la volta di Gigione.

Nella giornata conclusiva di domenica 2 luglio ci sarà la giovane cantante Deborah con i comici Bello Bello e Cocò. Dalle 20 alle 21:30, inoltre, si terranno anche i casting per Mister&Miss Italia, il concorso che incoronerà il re o la reginetta di bellezza tra i partecipanti (dai 3 ai 15 anni).