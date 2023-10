La mostra sui dinosauri più grande d’Europa torna in Campania: respirano e si muovono

Ancora un mese per vivere la magia dell’era giurassica con Living Dinosaurs, la mostra più grande d’Europa dedicata ai dinosauri, allestita nei Giardini di Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, che resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 novembre 2023.

Living Dinosaurs a Caserta: la mostra sui dinosauri più grande d’Europa

Dopo un periodo di momentanea chiusura, il mondo dei dinosauri torna ad accogliere grandi e piccini per catapultarli nell’antico mondo dei dominatori del passato. Tanti dinosauri a grandezza naturale, quasi da sembrare reali, animeranno il grande parco casertano, avviando i visitatori verso un percorso all’indietro nel tempo, che li proietterà nell’era mesozoica.

Bellissimi esemplari di animali preistorici prenderanno vita, tra movimenti e suoni realistici, regalando un viaggio nel passato alla scoperta dei giganti della terra, ormai estinti. Le rappresentazioni, definite in ogni singolo dettaglio, dei dinosauri sono accompagnate da display e pannelli informativi che spiegano la storia di ogni specie, con un linguaggio semplice, di facile comprensione e apprendimento per tutti.

La mostra è visitabile tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato. Di seguito i prezzi dei biglietti: 9 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini e gli over 65. I bambini fino a due anni entrano gratis. I ticket sono acquistabili anche online all’apposita sezione del portale TicketOne.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Living Dinosaurs, la mostra sui dinosauri più grande d’Europa;

Quando: tutti i giorni fino al 5 novembre 2023;

Dove: Giardini Maria Carolina, Viale Giulio Dohet, vicino alla Reggia di Caserta;

Contatti: 342 276 6118 – mail@livingdinosaurs.it.