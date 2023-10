Ferrarelle apre le sue sorgenti: apertura straordinaria gratis di un luogo unico al mondo

Ferrarelle accoglie i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023 che si terranno nelle giornate di sabato e domenica, 14 e 15 ottobre. Un luogo unico al mondo che rappresenta non solo un’eccellenza a livello naturalistico ma anche un esempio vincente di azienda bioagricola con la Masseria delle Sorgenti.

Giornate FAI, apre gratis il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo

Il Fondo per l’Ambiente Italiano, ancora una volta, dedica il prossimo fine settimana al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l’apertura straordinaria di oltre 700 siti inaccessibili o poco conosciuti, visitabili ad ingresso gratis: chi lo desidera potrà sostenere l’ente con una semplice donazione, a partire da soli 3 euro.

Tra i meravigliosi luoghi da poter visitare in Campania c’è anche il Parco Sorgenti di Riardo, una area di 145 ettari che custodisce le sorgenti alla base della produzione delle acque minerali Ferrarelle, Santagata e Natìa. E’ proprio qui, infatti, che ha origine l’effervescenza di una delle acque più amate di sempre.

“Il FAI per noi non è più un semplice partner, è un alleato con cui lavoriamo fianco a fianco poiché crediamo che tutelare il patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese sia un dovere morale“ – ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente Ferrarelle Società Benefit e presidente regionale FAI Campania.

Il Parco sarà accessibile nella giornata di sabato, 14 ottobre, dalle 10 alle 13 (con ultimo ingresso alle 13). La visita ha una durata di circa 50 minuti e non necessita di alcuna prenotazione. In caso di particolare affluenza, tuttavia, l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito.

Il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo è patrocinato dal FAI che ne tutela lo straordinario contesto paesaggistico e architettonico. Un paradiso naturale, solitamente chiuso, che custodisce le fonti delle acque minerali più utilizzate dagli italiani. Al suo interno, Ferrarelle ha fondato anche la società Masseria delle Sorgenti, un’azienda agricola che coltiva in regime di agricoltura biologica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del FAI alla sezione dedicata.