Sagra della Castagna di Serino: 3 giorni di cibo, stand, arte e natura. Il programma

Non solo prelibatezze, la Sagra della Castagna di Serino, nonché la più antica d’Irpinia, in programma dal 13 al 15 ottobre 2023, è anche un inno alle tradizioni, alle bellezze del territorio e alla solidarietà: il ricco programma della kermesse, oltre alle degustazioni delle specialità autunnali, prevede visite guidate, mostre, musei e show cooking di beneficenza.

Sagra della Castagna di Serino 2023: il programma completo

Si susseguiranno tre giorni dedicati al celebre frutto autunnale che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP, confermandosi tra i prodotti agricoli d’eccellenza. Tra stand di artigianato e prelibatezze, disposti nelle stradine del suggestivo borgo di Serino, non mancheranno momenti di intrattenimento, musica live e iniziative speciali.

La 46esime edizione dell’evento, che ha come tema “Il pane del bosco, risorsa e tesoro della tradizione contadina”, darà la possibilità ai partecipanti di immergersi a pieno nella storia e nella tradizione enogastronomica del luogo, prendendo parte alla raccolta delle castagne ma anche visitando il Museo dedicato al frutto.

I più avventurosi potranno concedersi passeggiate naturalistiche tra le meraviglie del posto, incamminandosi verso il Sentiero Civita o quello che si snoda lungo il fiume Sabato. La Sagra della Castagna rappresenta, però, anche un’occasione per aiutare i più bisognosi grazie all’iniziativa Cient e sti juorni che prevede la preparazione di 100 piatti ogni giorno, per l’intera durata della kermesse, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Serino.

Ogni piatto, dal costo di 10 euro, è frutto della sapiente preparazione di chef affermati. L’esperienza culinaria, disponibile su prenotazione, si avvale della presenza di ospiti d’eccellenza, imprenditori, giornalisti e professionisti del settore food. La somma di denaro raccolta sarà poi distribuita il giorno 6 dicembre per consentire anche a chi vive gravi difficoltà economiche di poter consumare il pranzo di Natale.

Di seguito il programma completo della Sagra della Castagna di Serino:

Venerdì 13 ottobre

15:00 – Visita guidata Sentiero Civita;

20:00 – Taglio nastro per il via alla 46esima edizione della sagra, apertura stand gastronomici e botteghe artigianali;

20:30 – Apertura Museo della Castagna a cura del ForumGiovani, Musica e Folklore alla scoperta di Simon Rodia, show cooking di beneficenza Ciento.

Sabato 14 ottobre

11:00 – Raccolta diretta nei castagneti (previa prenotazione)

12:00 – Apertura stand gastronomici e botteghe artigianali;

12:30 – Apertura Museo della Castagna;

15:00 – Visita guidata Il sentiero fluviale del sabato;

17:00 – Mostra d’arte;

20:30 – Show cooking di beneficenza Ciento.

Domenica 15 ottobre

11:00 – Raccolta diretta nei castagneti (previa prenotazione)

12:00 – Apertura stand gastronomici e botteghe artigianali;

12:30 – Apertura Museo della Castagna;

13:30 – Show cooking di beneficenza Ciento;

15:00 – Visita guidata Il sentiero fluviale del sabato;

17:00 – Mostra d’arte accompagnata dal terzetto sinfonico Hma Magic Music;

18:30 – Premiazione contest fotografico I.C. Serino.

Sagra della Castagna di Serino: info, prenotazioni e contatti

La Sagra si svolge a Serino, in provincia di Avellino, facilmente raggiungibile da Napoli, Caserta e Salerno. E’ organizzata dalla Pro Loco Serino con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

I visitatori avranno a disposizione due parcheggi con oltre mille posti auto, del tutto gratuiti, e postazioni dedicate ai camper. E’ previsto anche il servizio navetta. Per partecipare alla raccolta nei castagneti e allo show cooking di beneficenza è necessario effettuare la prenotazione.

Per l’esperienza culinaria bisogna rivolgersi Carmen Guarino al numero 379 167 65 36. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio Whatsapp ai seguenti numeri: 329 168 4392 (Michele); 346 404 5047 (Carmine).