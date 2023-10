Dal 13 al 15 ottobre 2023 torna la Sagra della Castagna di Serino, la più antica d’Irpinia dedicata al celebre frutto autunnale che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP confermandosi tra i prodotti agricoli e alimentari d’eccellenza. Si tratta di uno degli eventi più attesi dall’intera popolazione che si tiene nel suggestivo borgo di Rivottoli (provincia di Avellino), facilmente raggiungibile da Napoli, Caserta e Salerno.

Sagra della Castagna di Serino 2023: è la più antica d’Irpinia

Enogastronomia, artigianato e folklore sono i capisaldi della celebre sagra, giunta alla sua 46esima edizione, organizzata dalla Pro Loco Serino con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Per ben tre giorni le stradine del borgo avellinese si trasformeranno in un vero e proprio regno di sapori: non solo castagne di qualità ma tante altre prelibatezze saranno preparate sul posto, regalando un’esperienza di gusto unica anche ai palati più esigenti, tra specialità tipiche e vino locale. Non a caso il tema scelto per l’edizione 2023 è “Il pane del bosco, risorsa e tesoro della tradizione contadina”.

Si parte il 13 ottobre alle ore 20:00 con l’apertura degli stand gastronomici. Nelle giornate di sabato e domenica, 14 e 15, invece, la kermesse accoglierà gli ospiti a partire dalle 12:00, dando loro la possibilità di consumare anche il pranzo. Quest’anno ci saranno postazioni specifiche per gli intolleranti al glutine, con gustose proposte di menù rigorosamente gluten free.

I visitatori respireranno a pieno la calda atmosfera contadina e potranno addirittura imbattersi in una caldarrostiera gigante, quella che a Serino viene chiamata ‘a virulera: non una semplice padella per cuocere le gustose castagne ma un enorme contenitore di calore, ospitalità e convivialità.

L’intera passeggiata tra delizie e tradizioni sarà allietata da una serie di esibizioni live con tanti gruppi di musica popolare: The Corten, Scaraball, Piccimunno, Tarantino, Vicus, Angelo De Piano, Gruppo Folkloristico La N’Drezzata, Marco Aurilia e la sua Band, Nunzio Tartaglia, Khorammà, I Sognatori, Piffitella. E per un finale dal divertimento assicurato non mancherà il dj set con la selezione musicale di Mino Fasi.

I visitatori avranno a disposizione due parcheggi con oltre mille posti auto, del tutto gratuiti, e postazioni dedicate ai camper. E’ previsto anche il servizio navetta. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio Whatsapp ai seguenti numeri: 329 168 4392 (Michele); 346 404 5047 (Carmine).