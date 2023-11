Arriva la grande mostra dei motori: 2 giorni tra auto e moto che hanno fatto la storia

Sabato e domenica, 25 e 26 novembre, dalle 8.30 alle 17, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta si terrà Mostra Scambio, uno degli eventi dedicati agli appassionati di auto e moto d’epoca che, giunto alla V edizione, riserverà agli ospiti un’ampia esposizione di veicoli, biciclette, ricambi, accessori, modellini e tanto altro.

A Caserta la grande mostra di auto e moto d’epoca

Un vero e proprio viaggio nel passato, alla scoperta di un mondo fatto di motori, di veicoli che hanno segnato la storia nazionale ed internazionale: Mostra Scambio si pone come vero e proprio evento di riferimento nel Centro-Sud.

Dopo il successo dello scorso anno (con oltre 160 espositori e 8 mila visitatori), gli spazi del polo fieristico casertano tornano ad accogliere collezionisti, restauratori, professionisti del settore e amanti dei motori, all’interno di un’area espositiva di circa 10 mila metri quadri al coperto.

Tanti i club che saranno presenti: FMI (Federazione Motociclistica Italiana), Vespa Club d’Italia, Fiat 500 Club Italia, Moto Club 0032 Santa Maria Capua Vetere, CAMEC, Amici della Stella, Club gli Amici di Maddaloni Auto e Moto d’Epoca, ACAMDE.

Fiore all’occhiello dell’evento è senza dubbio la presenza del museo dell’auto, affidato al club Alfisti in Pattuglia. Non mancheranno veicoli e prodotti afferenti ad un must del Made in Italy: parteciperà alla grande festa, infatti, anche il Vespa Club d’Italia. Non da meno la presenza confermata del Fiat 500 Club d’Italia. L’edizione di quest’anno rappresenta un omaggio alle Forze dell’Ordine.

“Il Club Alfisti in Pattuglia Onlus è orgoglioso di partecipare alla V Edizione di Mostra Scambio Caserta. Per la sua prima apparizione in terra campana, dalla Puglia giungeranno alcune iconiche e meravigliose Alfa Romeo in livrea Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, appartenute alle Forze dell’Ordine sin dagli anni Sessanta” – ha dichiarato il presidente, Fabrizio Carriere.

“Regina della kermesse sarà una Giulia Polizia in livrea grigioverde dalla tenera età di 57 anni, tuttora marciante e completissima dei suoi equipaggiamenti militari perfettamente funzionanti. L’occasione di essere presenti in fiera, punto di vero riferimento per gli appassionati del collezionismo di mezzi d’epoca, ci è particolarmente gradita per presentare in anteprima nazionale il calendario del club 2024, realizzato per fini benefici” – ha concluso.

A disposizione dei visitatori ci sarà anche un’ampia area food con prodotti a km zero, oltre a parcheggi e aree camper. Il costo del biglietto di ingresso è di 8 euro, gli iscritti ai club partecipanti potranno però beneficiare del ticket ridotto al prezzo di 5 euro, previa esibizione della tessera associativa in corso di validità.

“Anche quest’anno abbiamo fatto un gran lavoro andando a puntellare la presenza espositiva e incrementando ogni area tematica dell’evento. Inoltre, registriamo una crescita ed un interessamento notevole da parte di tanti nuovi club ed espositori provenienti da diverse parti d’Italia e questo a testimonianza che l’obiettivo di diventare punto di riferimento per tutti gli appassionati del Centro-Sud è sempre più vicino” – ha sottolineato il presidente dell’A1Expò, Antimo Caturano.