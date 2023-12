Capodanno ad Amalfi: due giorni di eventi tra musica, fuochi a mare e show 3D

Capodanno ad Amalfi, il programma degli eventi – Foto: Comune di Amalfi

Amalfi, la perla della Costiera Amalfitana, è pronta a dare il via a due giorni di eventi strepitosi tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2024 celebrando il Capodanno tra spettacoli, concerti, fuochi pirotecnici e show 3D.

Capodanno ad Amalfi tra concerti, fuochi e show 3D: programma

Torna NYE Amalfi – Il Capodanno della Costa d’Amalfi con un grande show che avrà inizio dal pomeriggio del 31 dicembre, spaziando tra piazza Flavio Gioia e piazza Duomo, arricchendosi del suggestivo spettacolo in 3D che, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, torna a far sognare il pubblico. Dunque, non solo musica e live show ma anche un tripudio innovativo di colori, effetti scenici e visioni mozzafiato.

Si parte il 31 dicembre alle 15:30 con una vera e propria discoteca a cielo aperto in piazza Duomo, con la musica di Dj Eddie J Warner. Alle 22:30 in piazza Flavio Gioia spazio all’evento più importante dell’anno, condotto da Marco e Raf, direttamente da Radio Kiss Kiss, mentre in consolle, a far vibrare la piazza sul mare sotto le stelle, ci sarà Dj Fabio Anastasio.

Nel corso della serata si susseguiranno la sfilata e l’esibizione del gruppo folk ‘O Guagliunciello, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione, fino ad arrivare all’atteso countdown di mezzanotte. Immancabile il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli.

Dopo lo scambio di auguri per il nuovo anno, la festa si sposterà in piazza Duomo con l’Architectural Mapping 3D: attraverso il potere della tecnologia la celebre Cattedrale, con la sua imponente scalinata, si trasformerà in un vero palcoscenico di luci e forme disegnate a tempo di musica.

La Street Sound Band aprirà, poi, il primo disco show del 2024 proponendo un viaggio musicale dagli anni ’70, ’80 e ’90 fino ai giorni nostri. Si ballerà letteralmente fino all’alba con il gruppo Dj resident: Filippo Di Costanzo, Pio Mansi, Andrea K ed Alex Caruso, gli Amalfi Friends molto amati e apprezzati in tutta la Costa d’Amalfi, riusciranno a sorprendere il pubblico nel mash up esplosivo con effetti scenici innovativi, giochi di luce e tante sorprese per uno spettacolo unico, fino alle prime luci del nuovo giorno.

I festeggiamenti proseguiranno alle ore 12 del primo gennaio con il Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra, in collaborazione con la Società Concerti di Sorrento, che si terrà presso la Basilica del Crocifisso.

Tra le 15 e le 18:30 si passerà poi alla street parade con partenza da via delle Cartiere e all’esibizione della banda del Capodanno Folk Amalfitano. L’evento si concluderà con la Santa Messa Pontificale in Cattedrale.