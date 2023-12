Capodanno a Bacoli: 3 giorni di concerti gratis per tutti con Sal Da Vinci e Tony Tammaro

Gli eventi di Capodanno a Bacoli – Foto: Sal Da Vinci

Durerà tre giorni il Capodanno di Bacoli e regalerà eventi d’eccezione tra concerti e ospiti speciali: a chiudere l’anno dando il benvenuto al 2024, subito dopo il countdown di mezzanotte, sarà Sal Da Vinci con un musical ricco di momenti indimenticabili.

Capodanno a Bacoli, c’è Sal Da Vinci: il programma degli eventi

Si parte il 30 dicembre alle ore 21:30, nell’Area Mercatale di Bacoli, con il live show di Tony Tammaro. Una serata musicale che rappresenterà un vero e proprio tuffo nel passato per diverse generazioni, il tutto in un’atmosfera di magia, tra le luci d’artista e lo scenario mozzafiato del lago Fusaro.

“Sal Da Vinci, è lui la grande sorpresa per il Capodanno a Bacoli. Festeggeremo l’arrivo del 2024 con lo spettacolo musical dell’artista che sta entusiasmando tanti teatri d’Italia. Una grande festa di piazza, sul lago Miseno. La Villa Comunale sarà il centro della movida per la notte del 31 dicembre. Attenderemo la mezzanotte in piazza e dalle 00:30 partirà lo show di Sal Da Vinci e del suo cast” – ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Dopo una notte di balli, musica e scenografie da sogno, i festeggiamenti proseguiranno il primo gennaio con il concerto di Cristina D’Avena, sempre in Area Mercatale, in programma alle ore 20. La reginetta dei cartoni animati farà ballare grandi e piccini con le sigle più amate di sempre.

“Tre sere fantastiche per tutti i bacolesi, i montesi, i flegrei e per tutti coloro che dalla provincia, dalla Regione e da tutta Italia vorranno trascorrere il fine anno nel nostro Paese. Aperitivi, musica, show, divertimento assicurato. Tutto gratis. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino per il grandissimo lavoro” – ha continuato il primo cittadino.

“Bacoli continua ad essere non più solo la città dell’estate ma anche la terra del Natale e del Capodanno. Saremo tantissimi. Mai Bacoli aveva proposto un programma così vasto per Capodanno, per le festività natalizie. Oltre 100 eventi gratis e 3 concerti di piazza, travolgenti. Aiutateci a diffondere, a condividere. Insieme è tutto più bello”.