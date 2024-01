Festa di Sant’Antonio Abate, in concerto Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi – Foto: Gianluca Capozzi

Dal 16 al 21 gennaio 2024 a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, prenderà il via la grande festa dedicata al Patrono tra concerti, sagra della porchetta e il tradizionale fucarazzo. Si tratta di uno degli eventi più attesi della cittadinanza che si svolgerà tra il Parco Naturale, piazza della Libertà e Largo Sandro Pertini. L’ingresso è gratis per tutti.

Festa Sant’Antonio: fucarazzo, sagra porchetta, concerti gratis

“Sant’Antonio Abate è in festa per celebrare la 43esima Sagra della Porchetta, dal 16 al 21 gennaio al Largo Sandro Pertini. Torneranno ad essere vissute sul territorio la storia, la cultura, le tradizioni, la sana appartenenza al territorio: i nostri beni immateriali valorizzati dall’evento più sentito dalla comunità ed oltre” – è la nota diffusa sui social da Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

“Questa edizione riporterà la settimana di festeggiamenti civili in onore del nostro Santo Patrono alla dimensione più vera e antica dei nostri racconti. La rievocazione storica e il percorso del fuoco ci accompagneranno, in forma di spettacolo, verso l’accensione de ‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono del 16 gennaio“.

Si parte il 16 gennaio in piazza della Libertà con il percorso del fuoco e l’accensione del cippo, tra meravigliose opere floreali ed artistiche in onore del Santo. Dal 17 gennaio il Parco Naturale ospiterà la celebre Fiera degli Animali da raggiungere passeggiando sotto le luci che raccontano i proverbi legati a Sant’Antonio.

Ancora in piazza della Libertà, nella giornata del 17 si terranno la Parata Black Days e Sciala Popolo oltre allo spettacolo della Banda Caprese. Alle 10 spazio alla Fiera agricola di Coldiretti. Il 19 gennaio si svolgerà il contest per bambini ispirato a Masterchef Italia. Il 21 gennaio si susseguiranno show cooking, esibizione artistica di Sant’Antuono Scampia e una rievocazione storica medievale.

L’evento Sant’Antonio Abate in Festa regalerà anche ben 5 serate di musica e divertimento tra cantanti, comici ed ospiti d’eccezione. Il 16 gennaio ad animare la platea in Largo Sandro Pertini sarà il Gruppo Agerola Folk mentre il 17 gennaio saliranno sul palco il trio de I Ditelo Voi. Il 18 gennaio spazio all’attesissimo concerto di Gianluca Capozzi, il 19 seguirà quello di Mavi e il 20 gran finale con Rosario Miraggio.

“Il centro dell’intero evento restano comunque loro: i nostri porchettari, il cuore che pulsa negli anni di un progetto di appartenenza comunitario. Saranno loro a dare gusto, con la propria proposta enogastronomica, alla settimana di festa dalle serate di musica e spettacoli gratuiti, comicità e divertimento” – ha concluso la Abagnale.