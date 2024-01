Carnevale 2024 tra carri, discoteca all’aperto e Holi Festival: il grande evento in Campania

In occasione della festa più allegra e colorata dell’anno torna a Sarno (in provincia di Salerno) il gran Carnevale Sarnese 2024, uno degli eventi del periodo più attesi in Campania con tante iniziative in programma e soprattutto l’imperdibile sfilata di carri allegorici.

Carnevale di Sarno 2024, eventi e sfilata di carri: programma

Si parte domenica 28 gennaio alle 10 con il taglio del nastro presso il mercatino rionale. Subito dopo partiranno i carri e i figuranti dirigendosi verso via Matteotti, dando il via ad una magica atmosfera di festa. Alle 18 si terrà la presentazione del Carnevale nelle frazioni (Lavorate, Episcopio, Foce).

Domenica 4 febbraio ci sarà la giornata dedicata alla Festa dei Quartieri: alle 10, dall’esterno del commissariato della polizia, prenderà il via la sfilata dei carri per le strade del centro. Nel pomeriggio ogni carro percorrerà un itinerario in base al proprio quartiere di appartenenza.

Domenica 11 febbraio spazio alla Festa dei Bambini che si terrà in piazza 5 Maggio a partire dal mattino tra artisti di strada, giocolieri, cavalli e tante altre attrazioni per i più piccoli. Nel pomeriggio, invece, proseguirà il gioioso corteo dei carri che attraverseranno ancora le vie cittadine.

Momento clou dell’evento il Carnevale in Musica e Colori che animerà piazza 5 Maggio con le esibizioni dei gruppi di ballo dei rispettivi carri allegorici, discoteca all’aperto con dj-set e Holi Festival. I presenti potranno così lanciarsi le coloratissime polveri del celebre format a ritmo di musica. Ospite d’eccezione della serata, in veste di presentatrice, è Veronica Maya.

Martedì 12 febbraio è prevista la chiusura dell’evento con la Grande Parata Finale. Alle ore 16, dal campo sportivo Squitieri, avrà inizio la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. L’evento sarà trasmesso in diretta sull’emittente Telenuova. In caso di tempo avverso la giornata del 28 gennaio sarà recuperata il 3 febbraio mentre quella del 12 febbraio sarà riproposta il 18 febbraio.