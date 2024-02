International Street Food, 3 giorni tra le specialità di Napoli e del mondo: ingresso gratis

L’International Street Food, la più importante manifestazione di cibo da strada esistente in Italia, torna in Campania: si terrà dall’1 al 3 marzo 2024 in piazza Giuseppe Mazzini ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Si tratta di uno degli eventi culinari più famosi a livello nazionale. L’ingresso, come sempre, è gratis.

International Street Food ad Ariano Irpino

Dopo il grande successo delle precedenti tappe, che hanno toccato varie città d’Italia, l’evento dedicato allo street food torna nel territorio campano regalando ben 3 giorni di gusto e sapori internazionali. Gli svariati stand allestiti sul posto, infatti, oltre a proporre prelibatezze della cucina nazionale, da quella campana a quella siciliana, degusteranno i visitatori con le migliori specialità del mondo, accompagnate da gustose birre artigianali.

Cittadini e visitatori avranno la possibilità di passeggiare tra i differenti truck, assaggiando svariati piatti provenienti da ogni parte del mondo: dagli hamburger tipici alla pizza fritta passando per gli amatissimi arrosticini, le bombette pugliesi, la paella spagnola e le specialità della cucina brasiliana, senza dimenticare la carne argentina, i primi piatti romani (cacio e pepe, carbonara), i donuts e tanto altro.

Il tutto accompagnato da birre artigianali dei migliori birrifici d’Italia e del mondo, dolci tipici della tradizione nazionale e internazionale, cocktails in stile hawaiano. In un unico luogo, dunque, sarà possibile immergersi nella cultura culinaria di posti del tutto lontani tra loro, trascorrendo giornate all’insegna del cibo e della scoperta.

Ancora una volta saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa del festival che prosegue il suo tour con un fitto calendario di tappe per i prossimi mesi.

Gli stand sono aperti tutti i giorni, dall’1 al 3 marzo, osservando i seguenti orari: venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 12 a mezzanotte.

RIEPILOGO INFO

Cosa: International Street Food;

Quando: dall’1 al 3 marzo 2024;

Dove: Ariano Irpino, provincia di Avellino.