Balloon Museum resta ancora a Napoli: il museo dei palloni non chiuderà più a marzo

Ultima proroga per il Balloon Museum a Napoli: il museo d’arte gonfiabile, con il suo spettacolare mondo di palloni, allestito presso la Mostra d’Oltremare, sarà aperto fino all’1 aprile 2024, diversamente da quanto comunicato in precedenza. La chiusura, infatti, era prevista per il 3 marzo.

Balloon Museum: il regno dei palloni a Napoli fino ad aprile 2024

“Cari amici di Napoli, abbiamo una sorpresa per voi. A grande richiesta, siamo felici di annunciare che il Balloon Museum estende la mostra Pop Air fino al primo aprile presso la Mostra d’Oltremare. Grazie per il vostro entusiasmo travolgente. Vi aspettiamo per vivere ancora le emozioni uniche di Pop Air. L’avventura continua, non mancate” – si legge nella nota diffusa sui canali social del museo relativa alla proroga fino al primo aprile.

Il Balloon Museum è aperto dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 21, il venerdì dalle 14 alle 22, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. I biglietti sono acquistabili su TicketOne al costo di 20 euro. Sono previste riduzioni per bambini dai 4 agli 11 anni (16 euro), i ragazzi dai 12 ai 26 anni e gli over 65 (18 euro). Il ridotto family per 4 persone ha un costo di 15 euro. I bambini fino ai 3 anni di età e le persone con disabilità certificata superiore al 70% entrano gratuitamente, presentandosi direttamente al botteghino.

Il Balloon Museum è il primo museo d’arte gonfiabile itinerante che sta raccogliendo ampi successi in diverse metropoli europee, arricchendo sempre più il suo itinerario di nuove mete. I visitatori potranno non solo ammirare innovative opere ma anche immergersi nelle stesse, “tuffarsi” in una piscina di palline, lasciarsi cullare dalle altalene sospese da nuvole luminose, vivere le emozioni delle opere immersive, tra giochi di colori, installazioni artistiche e spettacolari scenografie. L’esperienza del Balloon Museum è un percorso interattivo che prevede il passaggio in diverse sale per una durata media di visita di circa un’ora e mezza.