Festa della Befana a Città della Scienza: eventi e giochi per bambini ad ingresso gratuito

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, la Città della Scienza regalerà tanto divertimento ed attività per i più piccoli. Domenica 6 Gennaio, dalle ore 10 alle ore 14, si terranno tante attività in tutte le aree espositive del Science Centre e la Galleria Spazio Eventi. Per l’occasione, tutti i bambini fino ai 12 anni di età potranno entrare gratuitamente.

Il programma sarà suddiviso in cinque grandi sezioni. La prima, “Grandi Eventi”: occasioni uniche ed irripetibili realizzate in collaborazione con grandi artisti; “Mondo Social”, ovvero una serie di attività progettate per condividere momenti di divertimento e di animazione. Ci sarà, ad esempio, “La Sfilata delle Befane”, dove tutti possono iscriversi e partecipare, conquistando tanti like; “Spazio Creatività”, laboratori dove lasciar scorrere la creatività e l’immaginazione che è tipica dei bambini.

“Punto Scienza”, un momento di incontro con professori e ricercatori dell’Università per esplorare la scienza che si cela anche dietro una festa come questa. Infine, “Science Centre”, ovvero le visite guidate offerte all’interno delle varie aree espositive. Non mancherà nemmeno una divertente caccia al tesoro all’interno del museo Corporea e la pesca bendata con cui ogni bambino è invitato a portare con sé un dono da regalare a un altro piccolo visitatore così da riceverne a sua volta uno a sorpresa.

Per maggiori informazioni sul programma del 6 gennaio, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata all’evento sul sito ufficiale di Città della Scienza.

FESTA DELLA BEFANA A CITTÀ DELLA SCIENZA

QUANDO: il 6 Gennaio 2018

DOVE: Città della Scienza, via Coroglio 57 e 104

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 14.00