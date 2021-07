Il Calendario delle Spose, buono di 500 euro per il viaggio di nozze: come averlo

Con la ripresa delle cerimonie ed in particolare dei matrimoni ripartono anche le fiere e gli eventi dedicati al settore wedding. È il caso anche del Calendario delle Spose che in Puglia ha organizzato un evento di prim’ordine, precisamente a Bari, presso Terranobile Metaresort.

Il Calendario delle Spose in Puglia

A Terranobile padroneggia il verde laddove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari e questa è una delle principali caratteristiche della location che risulta tra le più scelte dalle coppie di futuri sposi. A sfilare ci sarà una firma di Corato e non solo: stiamo parlando di Atelier Maria Elena di Terlizzi, brand sartoriale capitanato da Maria Elena che negli ultimi anni si sta affermando in maniera esponenziale .

L’inizio è previsto alle ore 19 di Domenica 18 Luglio per tutte le coppie di futuri sposi, pronte a visionare gli espositori di settore che si impegneranno ad offrire loro importanti promozioni per il Grande Giorno. I professionisti, oltre l’atelier e la location gestita da Sandra Taormina ha come coordinator la Wedding Planner Party Chic di Serena Milillo, e i seguenti fornitori : Vito Campanelli Photographer, DJ FROG , SI WEDDING, Fashion Mix & Sal De Maria,, Loreley spa, Italvacanze con idee per viaggiare, Shonny’S Selfie, Mimmoflor. Alle 21.30 inizia la sfilata ed il fashion show presentato da DJ FROG Antonio Roselli.

500 euro per il viaggio di nozze

È forte la probabilità di individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario 2021. Ricordiamo che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze. I 14 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2020, sono riportati su www.ilcalendariodellespose.com.