Giornata delle Dimore Storiche, i palazzi mozzafiato da visitare gratis in Campania

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. La prossima domenica 22 maggio, infatti, torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane 2022, giunta quest’anno alla XII edizione. Oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile nel mondo e che potrebbe costituire perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese.

Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane 2022

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Da quest’anno Media Partner dell’evento sarà il TGR.

Quella degli immobili storici è una rete unica, dall’immenso valore sociale, culturale ed economico che i proprietari si impegnano quotidianamente a custodire e a valorizzare. Le dimore storiche, infatti, costituiscono non solo un patrimonio turistico di rara bellezza ma anche il perno di una economia circolare per i borghi su cui si trovano. Il 54% di tali immobili si ubica, infatti, in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

La Giornata Nazionale ADSI è quindi anche un’occasione per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. Il loro indotto, infatti, genera un impatto positivo su moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo (e quindi servizi di ristorazione, attività ricettive e visita degli immobili), dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. Molte sono le figure professionali che gravitano intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – sempre più difficili da reperire.

Si consiglia di rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione delle misure a contrasto del coronavirus e si rende noto che è necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta. Clicca qui per prenotare la tua visita.

I siti aperti in Campania

AVELLINO

Villa Pandola Sanfelice (Lauro)

BENEVENTO

Palazzetto Marciano (Durazzano)

Palazzo Rainone Mustilli (Sant’Agata de’ Goti)

CASERTA

Castello Pandone (Prata Sannita)

Chalet Pagliuca (Alvignano)

Giardino Cocozza di Montanara (Casolla)

Palazzo Lanza (Capua)

NAPOLI

Palazzo Capece (Caivano)

Palazzo Mirelli di Teora (Napoli)

Palazzo Niglio Jadicicco (Frattamaggiore)

Villa di Donato (Napoli)

SALERNO

Castello Macchiaroli (Teggiano)

Giardino segreto dell’Anima e Casa Telese (Campinola di Tramonti)

Tenuta Vannulo (Capaccio)

Torre Volpe (Prignano Cilento)