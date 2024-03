Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa “Mandala: Sviluppare la Creatività”

“Mandala: Sviluppare la Creatività” è il tema del terzo incontro che si terrà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa il 15 marzo 2024, dalle 18:30 alle 21:00.

L’appuntamento rientra nel ciclo di laboratori chiamati “Mandala: Specchio dell’Anima” che consiste in 5 incontri definiti i Cinque Passi, della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno, che consentono di lavorare sulla propria autostima, sulle paure, l’ansia ma anche sulla propria creatività, sulla saggezza, sulla voglia di scoprirsi, di cambiare, di coltivare un atteggiamento positivo.

I Mandala, simboli di equilibrio e integrazione, fanno da guida in questo viaggio alla scoperta delle nostre parti più profonde. Possono essere un alleato per sviluppare la creatività e aiutano ad esprimere l’unicità della persona, a generare valore e condivisione e attrarre le giuste energie. I laboratori mirano a favorire un collegamento profondo con il nostro sé più autentico promuovendo l’essere ciò che realmente siamo.

Le lezioni saranno condotte da Luisa Palumbo, un Counselor Professionista Formatore che ha maturato una lunga esperienza attraverso numerosi corsi di perfezionamento. Nella sua professione integra vari approcci ed utilizza tecniche di coping per la crescita personale e la consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali e interpersonali.

La quota di partecipazione è di € 25,00 per ogni incontro e comprende anche un momento di convivialità con tisane, thè, biscotti e dolcetti vegani di vari gusti. Per partecipare agli incontri in programma è necessaria la prenotazione. Per tutte le informazioni sulle giornate di incontro e per prenotare è possibile fare riferimento al numero Whatsapp 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mandala: sviluppare la creatività;

Quando: 15 marzo 2024 dalle 18:30 alle 21:00;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368.