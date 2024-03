Natura e meraviglia: a Pasqua e Pasquetta apre il Giardino Inglese della Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta è pronta ad accogliere i visitatori per tutto il periodo festivo, dal 27 marzo al 7 aprile, consentendo l’accesso anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta con l’apertura eccezionale del Giardino Inglese.

Reggia di Caserta aperta a Pasqua e Pasquetta

Il meraviglioso complesso vanvitelliano, consapevole del suo ruolo di grande attrattore turistico per tutto il territorio campano, resterà sempre aperto nel corso delle festività pasquali. Eccezionalmente sarà visitabile anche martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale) 2 aprile.

Per la prima volta dopo anni, inoltre, il Giardino Inglese non chiuderà né nella giornata del Lunedì in Albis né il giovedì successivo. Una scelta di grande responsabilità per il Museo ma anche per i visitatori che sono tenuti alla rigida osservanza del regolamento e al rispetto, tra gli altri, del divieto assoluto di fare pic nic e calpestare i prati.

Nello specifico, domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, la Reggia resterà aperta secondo le modalità e gli orari ordinari. Saranno visitabili gli Appartamenti Reali (dalle 8:30 alle 19:30), le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, la mostra Visioni, il Parco Reale (dalle 8:30 alle 17:00) e il Giardino Inglese (dalle 8:30 alle 16). I biglietti, come di consueto, sono acquistabili online o in sede.

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, il sito rispetterà ancora una volta i consueti orari e metterà a disposizione degli ospiti Cappella Palatina, Appartamenti Reali, Sale Vanvitelli, Parco Reale e Giardino Inglese. Resterà chiuso, invece, il teatro di corte. I visitatori saranno tenuti a rispettare il divieto di pic nic nelle aree relax e accoglienza.

Il 7 aprile, in occasione della Domenica al Museo, l’accesso alla Reggia sarà gratis. Per aderire all’iniziativa bisognerà comunque munirsi di biglietto (del tutto gratuito), prenotabile a partire da martedì 2 aprile, fino ad esaurimento, sulla piattaforma TicketOne. Tutti i visitatori, anche i bambini dai 2 anni in su, devono essere muniti di titolo di accesso.