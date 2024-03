Il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie apre nel Napoletano: tra personaggi e magia

Spazio alla magia al centro commerciale Vulcano Buono di Nola (provincia di Napoli) che si trasformerà nel regno incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie: tutti i fine settimana, dal 23 marzo al primo maggio, al piano terra, sarà possibile immergersi in un percorso fatto di scenografie fiabesche, tra personaggi e divertenti attività da condividere con amici e familiari.

Il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie al Vulcano Buono

Entrando dall’ingresso Positano prenderà il via un vero e proprio viaggio da fiaba tra le 10 stanze delle meraviglie di Alice, la simpatica protagonista del celebre romanzo di Lewis Carroll. Un’esperienza straordinaria e coinvolgente, tra scenografie mozzafiato e intrattenimento a tema, per volare lontano con la fantasia.

Lungo il percorso, grandi e piccini avranno la possibilità di incontrare i personaggi della storia oltre a diventare i protagonisti di giochi e attività coinvolgenti. Spazio, poi, anche ad una ricca pagina di intrattenimento tra spettacoli dal vivo e momenti musicali a tema. Sul posto saranno installate scenografiche postazioni photobooth e selfie per sorprendenti scatti. L’atmosfera da favola sarà ulteriormente arricchita da postazioni di zucchero filato, pop corn, gadget di Alice e tanto altro.

Le stanze di Alice saranno aperte tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi dal 23 marzo all’1 maggio osservando i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 21, weekend e festivi dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 21, 29 e 30 aprile dalle 15 alle 21. Per accedere è possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria del posto oppure online su Go2.it per saltare la fila.

Il prezzo è di 8 euro per il ticket intero, 5 euro per il ridotto (bambini di altezza inferiore ai 100 cm) e gratuito per i diversamente abili (paga solo l’accompagnatore). L’evento si tiene al piano terra del centro commerciale Vulcano Buono, in via Boscofangone (Nola), con ingresso dall’accesso Positano.