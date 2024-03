Festa a Napoli per i 69 anni di Pino Daniele: torta e dolci gratis per tutti al Gambrinus

Il 19 marzo Napoli non festeggia soltanto San Giuseppe e la festa del papà ma anche il compleanno e l’onomastico dell’intramontabile Pino Daniele che proprio in questa speciale data avrebbe compiuto 69 anni: anche stavolta l’inconfondibile voce della città partenopea sarà ricordata presso lo storico caffè Gambrinus che offrirà torta e dolci a lui dedicati (chiamati Pinucci) a tutti i presenti.

A Napoli festa per i 69 anni di Pino Daniele: dolci gratis

Ancora una volta ad annunciare la grande festa che avrà luogo presso il celebre bar partenopeo sono stati il deputato Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de La Radiazza Gianni Simioli, promotori, insieme a Massimiliano Rosati, dell’iniziativa che in genere si ripete il 19 marzo e il 4 gennaio, giornate che si legano rispettivamente alla data di nascita e quella morte di Pino Daniele.

“Martedì 19 marzo 2024 presso il caffè storico Gambrinus come ogni anno sarà ricordato Pino Daniele proprio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno. Grazie alla collaborazione dello storico caffè, ci sarà la possibilità di gustare la torta a lui dedicata e i pinucci, i dolci realizzati proprio in ricordo del grande cantautore partenopeo e regalati gratuitamente ogni anno nella data della nascita e scomparsa dell’artista napoletano” – hanno annunciato.

“Anche quest’anno abbiamo realizzato i famosi Pinucci che offriremo gratuitamente a tutti coloro che verranno nel nostro locale. Non mancherà poi la tradizionale torta con la quale abbiamo intenzione di festeggiare uno dei più grandi artisti della nostra città e spegnere le candeline” – ha aggiunto Rosati.

Il Pinuccio è un dolce realizzato nei laboratori del Gambrinus per la prima volta nel 2016 proprio dedicati all’artista. Si tratta di un dessert realizzato con un impasto a base di sfogliatella riccia con cioccolato bianco, panna, ricotta, pan di spagna e una copertura di cioccolato scuro. Una prelibatezza definita “Nero a metà” proprio come il genere musicale di Pino Daniele.