A Napoli la festa della Primavera tra le vie dello shopping: passeggiata tra fiori e addobbi

Il 21 marzo 2024 la città di Napoli accoglie la primavera con una grande festa dedicata allo shopping grazie alla partecipazione dei commercianti aderenti a Chiaia District che trasformeranno le vie dello shopping in una scenografica passeggiata tra addobbi floreali e nuove collezioni.

Napoli, festa dello shopping a Chiaia per accogliere la primavera

Un grande evento che per tutto il pomeriggio, dalle 17 alle 20, animerà diversi angoli della città snodandosi tra piazza dei Martiri, via Calabritto, via Domenico Morelli, vicoletto e vico Belledonne, via Cavallerizza, via Carducci, via Carlo Poerio, via Bisignano, via Vittoria Colonna, via Nisco, via Dei Mille, via Filangieri, piazza San Pasquale e largo Vasto.

“Il Distretto di Chiaia si rifà il look. Presentazione delle nuove collezioni primavera/estate. Un appuntamento all’insegna dei fiori e della gioia dello stare insieme per celebrare la bella stagione nel salotto più trendy di Napoli” – si legge nella locandina dell’evento.

Un modo per regalare a cittadini, turisti e visitatori un’esperienza di shopping memorabile grazie alle attività messe in campo dai commercianti per abbellire con decorazioni floreali le vetrine e le aree esterne ai loro locali promuovendo, allo stesso tempo, il rispetto per l’ambiente e il lavoro sinergico tra i partecipanti del Chiaia District. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, con presidente Giovanna Mazzone, e dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, con l’assessore Teresa Armato.

RIEPILOGO INFO

COSA: Benvenuta Primavera 2024;

Dove: Chiaia, Napoli;

Quando: giovedì 21 marzo dalle 17 alle 20.