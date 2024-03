Il regno dello street food con le specialità di Napoli e del mondo: l’ingresso è gratis

Dopo la tappa di Ariano Irpino, l’International Street Food, la più importante manifestazione dedicata al cibo da strada esistente in Italia, si sposta a Benevento, in piazza Risorgimento, da venerdì 22 marzo a domenica 24 marzo 2024. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più attesi, giunto alla 16esima tappa del tour di quest’anno.

International Street Food a Benevento: 3 giorni di cibo

Organizzato da Alfredo Orofino, l’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e, dopo gli oltre 12 milioni di visitatori dello scorso anno, è pronta a deliziare i visitatori di tutta Italia con ben 150 tappe distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre 2024.

Nel weekend dal 22 al 24 marzo, il regno dello street food raggiungerà il centro di Benevento, con piazza Risorgimento che si animerà di truck che sforneranno le migliori prelibatezze spaziando dalla cucina italiana a quella internazionale dando il via ad un vero e proprio viaggio di sapori.

Cittadini e visitatori avranno la possibilità di passeggiare tra i differenti truck, assaggiando svariati piatti provenienti da ogni parte del mondo: dagli hamburger alla tipica pizza fritta napoletana passando per gli amatissimi arrosticini, le bombette pugliesi, la paella spagnola e le specialità della cucina brasiliana, senza dimenticare la carne argentina, i primi piatti romani (cacio e pepe, carbonara), i donuts e tanto altro.

Il tutto accompagnato da birre artigianali dei migliori birrifici d’Italia e del mondo, dolci tipici della tradizione nazionale e internazionale, cocktails in stile hawaiano. In un unico luogo, dunque, sarà possibile immergersi nella cultura culinaria di posti del tutto lontani tra loro, trascorrendo giornate all’insegna del cibo e della scoperta. L’International Street Food sarà aperto nei seguenti orari: il venerdì dalle 18 a mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 12 a mezzanotte. L’ingresso è gratis per tutti.