Il Mercato Europeo a Napoli: stand, street food e specialità del mondo in piazza Dante

Dal 29 marzo all’1 aprile 2024 arriva a Napoli il Mercato Europeo, l’appuntamento a ingresso gratis che animerà la centralissima piazza Dante di stand di street food, specialità culinarie e creazioni artigianali provenienti da tutta Europa. Si tratta di uno degli eventi lanciati da Anva Confesercenti.

Napoli, a piazza Dante arriva il Mercato Europeo: stand e cibo

I Mercati Europei sono eventi che raggruppano gli operatori ambulanti dei diversi paesi dando la possibilità a cittadini e visitatori di trovare, in un unico luogo, prodotti tipici di Spagna, Grecia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Finlandia, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra e tante altre nazioni.

Tutti avranno l’opportunità di assaggiare i piatti tipici di queste realtà territoriali, acquistare salumi, formaggi, dolci e tantissimi prodotti di artigianato. All’area street food ed enogastronomica, allestita in piazza Dante, si affiancherà il caratteristico mercatino.

Non solo specialità partenopee, dunque, ma piatti provenienti da altre Regioni d’Italia, tra specialità siciliane e pugliesi, e dal resto del mondo. Dalla paella alla pita passando per la baguette e i dolcissimi kurtosalacs: sarà possibile immergersi a pieno nella cultura culinaria di alcune grandi nazioni straniere.

“L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti più di 50 stand europei ed internazionali, spazio anche allo street food di qualità con cucine on the road. Si potranno gustare prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali” – è l’annuncio diffuso sui canali social di Anva Confesercenti.

Il Mercato sarà aperto il 29, 30, 31 marzo e il primo aprile 2024, compresi dunque i giorni di Pasqua e Pasquetta, dalle 10 a mezzanotte. L’ingresso è gratis e libero per tutti. Per maggiori informazioni è possibile contattare al numero 3791847686.