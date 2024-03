Comicon 2024 a Napoli: 4 giorni di festa tra spettacoli, personaggi e ospiti famosi

Dal 25 al 28 aprile 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Comicon, uno dei più grandi eventi europei di intrattenimento culturale, pronto a tornare nella città partenopea con un programma ricco di iniziative e tanti ospiti di spessore: è già possibile acquistare i biglietti direttamente online.

Comicon 2024 a Napoli: programma, ospiti e biglietti

Anche quest’anno tanti saranno gli ospiti nazionali ed internazionali che prenderanno parte alla kermesse, sorprendendo gli ospiti con svariati incontri e spettacoli che ricopriranno le molte anime del festival: dal fumetto al cinema e alle serie TV passando per i videogame, i giochi, l’Asian, la musica.

Non mancherà l’area kids né pizzaCon, un nuovo modo di pensare, mangiare e vivere il cibo. Spazio all’originalità per i cosplayer e i tanti visitatori che decideranno di prendere parte alla grande festa sfoggiando il proprio costume più bello. La giornata inaugurale del Festival si terrà giovedì 25 aprile.

Il lancio della XXIV edizione si lega al poster ufficiale realizzato da Mike Del Mundo e Igort nel ruolo di Magister, uno dei fumettisti italiani più noti e influenti nell’intero panorama europeo, nonché editore e regista. Tra i primi ospiti internazionali che faranno tappa a Napoli ci saranno il fumettista della Marvel e disegnatore di SpiderMan, John Romita Jr. e il disegnatore e Premio Eisner come Miglior Copertinista Glenn Fabry.

Dall’universo videogame arriverà Hitoshi Sakimoto, noto anche come “l’Ennio Morricone dei videogiochi”, autore di musiche per oltre 80 videogiochi tra cui Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. La sua prima partecipazione al Comicon napoletano sarà celebrata con un concerto-evento orchestrale in collaborazione con l’Orchestra Scarlatti Junior. Sarà presente, esibendosi in concerto, anche Giorgio Vanni, cantautore tra le voci più amate delle sigle dei cartoni animati.

Come da tradizione non mancheranno le mostre. Ad aprire il ricco programma di percorsi espositivi saranno: The Mundo of Mike, L’arte di Mike Del Mundo e Igort, Paesaggi della memoria, Storia e finzione nei fumetti di Igort. Al Comicon di Napoli ci sarà anche un nuovo spazio, denominato Artist’s Hall, composta da 8 stand, ciascuno dei quali riservato ad uno specifico autore, presenti per tutte le 4 giornate dell’evento: John Romita Jr., David Lloyd, Glenn Fabry, Lee Bermejo, Fabio Celoni, Paolo Mottura.

I biglietti, da quest’anno, si acquistano solo ed esclusivamente online sul sito ufficiale del Comicon. Il ticket per l’ingresso giornaliero ha un costo di 16 euro (prevendita 1,50 euro) mentre il prezzo per il ridotto (per bambini dai 6 agli 11 anni) è di 12 euro (prevendita 1,50 euro). L’appuntamento è alla Mostra d’Oltremare dalle 10 alle 19.