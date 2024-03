A Napoli la grande Fiera del Baratto e dell’Usato: oltre 650 stand e abbigliamento vintage

Il 6 e 7 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna la Fiera del Baratto e dell’Usato, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che torna ad accogliere appassionati, collezionisti e curiosi per trascorrere un fine settimana all’insegna del fascino dell’antico.

Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e del retrò che, perdendosi tra i vari padiglioni, troveranno in mostra pezzi unici e senza tempo, spaziando dall’antiquariato all’eccentricità del modernariato, dall’artigianato tradizionale all’abbigliamento vintage, dall’oggettistica curiosa al collezionismo specializzato.

Con 650 spazi espositivi di varie metrature e più di 2000 espositori la Fiera del Baratto e dell’Usato si conferma come uno degli appuntamenti più significativi del settore del Sud Italia. Nel corso dell’evento sarà presentato anche Antò, un fumetto prodotto e ideato da Bidonville e disegnato da Nicola D’Ammora, scaricabile comodamente dal cellulare, che condurrà i lettori attraverso le strade incantate di Napoli e nei padiglioni animati della fiera con un’avventura magica.

Il costo del biglietto è di 5 euro, gratis per i visitatori con età inferiore ai 12 anni e per gli anziani sopra i 70 anni. Può essere acquistato presso le biglietterie della Mostra d’Oltremare oppure online tramite la piattaforma Webtic. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 08118206507 o inviare una mail a info@bidonville.org.

“Quello che non ti piace o non ti serve più, può essere una grande risorsa per qualcun altro” – è questo il motto di Bidonville, l’associazione che da anni promuove la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso per la cittadinanza partenopea. Un enorme successo dovuto alla grande affluenza di pubblico, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e all’atmosfera di sicurezza e serenità che invade la location.