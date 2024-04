Torna il Napoli Pizza Village, 10 giorni di festa: oltre 30.000 mq di cibo, show e concerti

Torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 14 al 23 giugno 2024, il Napoli Pizza Village, uno degli eventi più importanti dedicato alla prelibatezza partenopea famosa in tutto il mondo.

Torna Napoli Pizza Village 2024: 10 giorni di festa e pizze

Anche quest’anno il villaggio mozzafiato di 30.000 mq prenderà vita negli spazi verdi della Mostra d’Oltremare animato, ancora una volta, dalla presenza delle più rinomate pizzerie del mondo. Come sempre sarà possibile usufruire della formula menù con pizze a scelta, bibite e dolce.

Si susseguiranno 10 giorni di cibo e festa, con grandi show musicali e di intrattenimento per ogni serata. Per tutta la durata del Pizza Village i visitatori potranno consumare una varietà di gustose pizze, preparate dai migliori maestri pizzaioli. Il tutto in una emozionante atmosfera di intrattenimento, con famosi cantanti e artisti che si susseguiranno sul palco allestito per l’occasione.

L’evento sarà trasmesso interamente in diretta per un racconto quotidiano delle giornate, della città e dei suoi protagonisti in diretta radio/televisiva con RTL 102.5, prima radio in Italia e media partner ufficiale. Non mancheranno incontri con la stampa e grandi degustazioni nella nuovissima Area Pizza Tales. In programma anche Master Class gratuite e attività dedicate ai più piccoli con laboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni.

Il Napoli Pizza Village, incoronato a Las Vegas “best food festival in the world”, è un viaggio nel mondo della pizza, un progetto di promozione del simbolo per eccellenza dell’italianità in tutto il mondo. Anno dopo anno, Pizza Village ha raccontato con i grandi eventi, il prodotto, gli artigiani e la filiera produttiva, diffondendone la cultura e le tradizioni.

