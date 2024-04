Sagra Caciocavallo Impiccato e Salsiccia, 3 giorni di stand e spettacoli: il programma

Dal 12 al 14 aprile a Volla, in provincia di Napoli, arriva la Festa del Caciocavallo Impiccato e della Salsiccia, uno degli eventi culinari più attesi di sempre che si terrà presso la Villa Comunale di via Aldo Moro. L’ingresso è gratis.

Sagra Caciocavallo Impiccato e Salsiccia a Volla: programma

Si susseguiranno tre giorni dedicati al gusto e al divertimento, tra cibi di qualità e show adatti a tutte le età. I partecipanti potranno immergersi in un vero e proprio viaggio di sapori, passeggiando tra i diversi stand gastronomici, e godere di un’atmosfera gioiosa, allietata dalla musica dal vivo e momenti di animazione per i più piccoli.

“Arriva a Volla l’evento più delizioso dell’anno. Tre serate di gusto sfrenato con il caciocavallo più filante che abbiate mai visto e salsicce che vi faranno sognare. Non perdere l’occasione di trascorrere una giornata all’insegna del buon cibo, della convivialità e della tradizione” – si legge nella nota diffusa sui canali social dell’evento.

La grande festa si aprirà venerdì 12 aprile deliziando i presenti con la degustazione del caciocavallo impiccato – un formaggio prelibato sospeso su una brace e pronto ad essere spalmato su una fetta di pane caldo – e gustose salsicce preparate con ingredienti di alta qualità. Non mancheranno ulteriori delizie locali e specialità culinarie della nostra terra.

La serata sarà allietata dai Mediterraneo Blues Band che si esibiranno con un tributo a Pino Daniele. Per la serata conclusiva del 14 aprile, invece, sarà Luigi Barbato con il suo Piano Show a divertire gli ospiti. Per tutta la durata dell’evento non mancheranno dj set e animazione per bambini.

La Sagra è aperta dal 12 al 14 aprile e osserverà i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 18 in poi; domenica a partire già dalle 10:30 includendo anche l’opzione pranzo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Caciocavallo Impiccato e della Salsiccia;

Dove. Villa Comunale Volla, via Aldo Moro;

Quando: dal 12 al 14 aprile 2024.