UFFICIALE/ Radio Italia Live, il concerto a Piazza del Plebiscito: ingresso gratis

Continuano gli eventi musicali a Napoli. La città partenopea continua a diventare tappa di tantissimi cantanti, tra gli ultimi Annalisa che questo week-end si esibirà al PalaPartenope per il suo tour, senza dimenticare Marco Mengoni che nel 2025 aprirà la sua tournée allo stadio Diego Armando Maradona. Tanta musica e tanto divertimento, come quello che ci sarà il prossimo 27 giugno a Piazza del Plebiscito. Infatti a sorpresa, è stata annunciata in mattinata Napoli come città che ospiterà il prossimo concerto di Radio Italia.

Radio Italia annuncia il concerto a Napoli, il cast si saprà nelle prossime settimane

L’annuncio è arrivato a sorpresa in mattinata, commentato poi con molta felicità dal sindaco Gaetano Manfredi. Stupore, quello che ha destato la scelta visto che sembrava oramai tutto pronto per vedere il concerto di Radio Italia a Palermo. Cambio di location degli ultimi giorni quindi, non senza qualche polemica che però la stessa radio ha chiuso con un comunicato annunciando con felicità la scelta di Napoli.

La nota ufficiale: “Anche quest’anno RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO raddoppia e, per la prima volta, arriva a Napoli. La data da segnare in agenda è giovedì 27 giugno e il luogo è Piazza del Plebiscito. L’annuncio è arrivato a sorpresa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in collegamento telefonico con l’editore e presidente di Radio Italia solomusicaitaliana Mario Volanti. Il primo cittadino ha spiegato: ‘Il legame di Napoli con la musica, in tutte le sue forme e oggi tramite i linguaggi contemporanei delle nuove generazioni, è indissolubile: questo grande evento di Radio Italia suggella il ruolo da protagonista della nostra città a livello nazionale e internazionale. L’evento sarà organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli e sarà, come sempre, gratuito. Anche in questo secondo appuntamento del 2024, tutti gli artisti del cast si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori'”.