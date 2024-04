Partono i tour ufficiali per il Belvedere di Monte Echia: l'”esperienza completa” costa 9,10 euro

Con l’apertura dell’ascensore di Monte Echia partono anche i tour guidati organizzati da ANM. L’azienda propone, venerdì 26 e martedì 30 aprile, un inedito tour al nuovo ascensore di Monte Echia e al suo splendido belvedere: quattro turni di visita, due al mattino e due al pomeriggio per uno speciale storytelling di un luogo evocativo ed iconico della città che narra delle origini di Napoli, dei suoi miti fondativi e dello sviluppo urbano nel corso del tempo.

Al via i “tour ufficiali” di ANM per Monte Echia

Alle progettazione dei contenuti il team di esperti storici dell’arte di ANM che da tempo cura il prestigioso patrimonio artistico delle stazioni e l’organizzazione di tour di successo ai nostri siti d’arte. “Il viaggio per raggiungere una meta è già parte di una esperienza” – afferma il direttore generale di ANM Francesco Favo – “stiamo lavorando per costruire esperienze di qualità. Belle stazioni, treni e bus confortevoli, servizio affidabile e percorsi culturali di eccellenza. Questa è la nostra formula per la Napoli europea”.

L’appuntamento è alle ore 10:30, 12:00, 17:30 e 19:00 all’ingresso inferiore dell’ascensore di Monte Echia ANM, in via Santa Lucia (ad angolo con via Chiatamone). Il costo è di 6,50 euro (escluso il titolo di viaggio), con modalità di acquisto online su Eventbrite. L’esperienza che potremmo definire completa costa dunque in totale 9,10 euro, con il viaggio in ascensore sia in salita che in discesa.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Echia Tour di ANM

Dove: via Santa Lucia 124, Napoli

Quando: venerdì 26 e martedì 30 aprile 2024

Prezzo: euro 6,50 + titolo di viaggio (1,30 biglietto corsa singola)

Info: infoarte@anm.it