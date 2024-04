Torna nel cuore del Centro Commerciale Campania il maxi store dedicato alla spesa quotidiana con l’apertura del nuovo supermercato Sole 365: sarà inaugurato sabato 27 aprile 2024, a partire dalle 8:30, offrendo degustazioni gratis, omaggi e sconti per tutta la giornata.

Pasti gratis e sconti nel nuovo supermercato del Centro Campania

Il nuovo spazio commerciale di ben 2 mila mq, con oltre 15 mila referenze, aprirà per la prima volta le sue porte al pubblico dando vita ad una grande festa. Tutti avranno, infatti, la possibilità di partecipare alle degustazioni gratuite, potendo sfruttare, allo stesso tempo, le vantaggiose offerte pensate per la giornata inaugurale oltre a ricevere imperdibili omaggi.

Con un nuovo format dall’atmosfera rinnovata, il maxi store darà il benvenuto ai nuovi clienti in un ambiente confortevole e accogliente, con un design contemporaneo e accattivante. Non solo luogo dove poter acquistare i più svariati generi alimentari ma anche vera e propria tappa culinaria: la nuova area ristoro Civà365, infatti, resterà aperta tutta la giornata deliziando gli ospiti a partire dalla colazione, finendo con la cena.

Un nuovo tassello che si aggiunge alla sempre più ampia offerta del polo commerciale di Marcianise, punto di riferimento per lo shopping dei cittadini della Campania e non solo. Tra le recenti aperture di notevole successo c’è stata quella dello store Primark, colosso mondiale dell’abbigliamento low-cost.

Intanto si attende l’apertura di un nuovo centro commerciale che si affermerà anche come attrattore turistico: si tratta del Maximall Pompeii, situato tra Torre Annunziata e i famosi Scavi, già destinato a diventare il più grande d’Europa. La conclusione dei lavori è prevista per il mese di ottobre, con inaugurazione in programma probabilmente prima del periodo natalizio.