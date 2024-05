Tattoo Expo, a Napoli il più grande Festival di Tatuaggi: oltre 400 tatuatori e spettacoli

Dal 31 maggio al 2 giugno a Napoli si terrà Tattoo Expo, il più grande Festival del Mediterraneo dedicato interamente al tatuaggio e alla street art che darà vita, negli spazi della Mostra d’Oltremare, a numerosi eventi ed esibizioni artistiche, ospitando oltre 400 tatuatori di fama nazionale ed internazionale.

Napoli Tattoo Expo: il più grande Festival dei tatuaggi

La città di Napoli per 3 giorni si trasformerà nel più grande luogo di incontro per i talenti del tatuaggio e gli appassionati del genere a livello globale, connotandosi come vera e propria capitale del tattoo e della street art. La kermesse nasce dalla sinergia tra lo studio di tatuaggi La Catedral di Ercolano e la Urban Land Tattoo Expo Roma, punto di riferimento ormai ben consolidato nel panorama delle manifestazioni legate alla cultura metropolitana.

I partecipanti potranno non solo conoscere dal vivo i grandi professionisti del settore ma vivere un’esperienza unica a 360 gradi, tra performances artistiche, creazioni sperimentali e momenti musicali. Saranno oltre 400 i tatuatori provenienti dai più affermati studi locali, nazionali e internazionali pronti a mostrare il meglio delle loro opere d’arte “sottopelle”.

Gli iscritti alla convention potranno, inoltre, partecipare all’attesissimo tattoo contest che al termine di ogni giornata premierà i lavori più belli realizzati nelle diverse categorie previste dal regolamento: Micro Tattoo, Lettering, Japan, Chicano, Realistic, Cartoon, Dotwork, Traditional e molti altri.

Non solo regno dei tattoo ma anche della street art, al Napoli Tattoo Expo sarà possibile assistere, all’interno della garden zone (Giardino dei Cedri), alla Back to the Style, la più importante jam street del panorama campano, in cui si esibiranno 24 graffiti-writers molto noti della scena italiana.

Ospite d’eccezione di questa edizione sarà Chris Guest, rinomato ritrattista londinese che ha saputo reinterpretare tecniche artistiche tradizionali, come la pittura ad olio e l’acquerello, con uno sguardo contemporaneo, perfettamente in sintonia con l’essenza della cultura metropolitana. I biglietti – dal costo di 14,30 euro il venerdì e 16,50 euro nelle giornate di sabato e domenica – sono acquistabili sul posto oppure online, tramite la piattaforma CiaoTickets.

“Siamo lieti di riportare un evento come questo che mancava da ormai sei anni a Napoli. Alla Mostra d’Oltremare 430 artisti di fama internazionale daranno sfogo alla loro arte e durante i tre giorni ci saranno tantissime attrazioni per il pubblico. Mancava, in città, a mio modo di vedere, un evento artistico di così ampia risonanza” – ha commentato Gabriele Incoronato, presidente Napoli Tattoo Expo.