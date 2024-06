Festa a Vico 2024, l’evento culinario più atteso dell’anno: date e programma

LA CENA DELLE STELLE (evento con ticket)

Ore 19:30

Nelle sale della storica Pizza al Metro, la tradizionale cena di gala benefica di Festa a Vico, avrà quest’anno un format inedito, nato in collaborazione con La Cucina Italiana e Associazione Le Soste. Una cena dal titolo “Bites of Italy, la celebrazione della cucina italiana” per sostenere la candidatura della “cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale” come patrimonio immateriale del Unesco, promossa dal magazine. Sarà un serata con un parterre di chef internazionali che interverranno interpretando ingredienti italiani.

SOLD OUT