Cinema intorno al Vesuvio, la magica location è Villa Bruno: 2 mesi di spettacoli a 5 euro

Anche quest’anno torna la rassegna Cinema intorno al Vesuvio: gli spettacoli si terranno a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano da sabato 8 giugno a giovedì 8 agosto 2024. Biglietto al prezzo quasi simbolico di 5 euro.

Cinema intorno al Vesuvio a San Giorgio a Cremano

Le arene estive di Arci Movie testimoniano lo sforzo culturale dell’associazione nella promozione del cinema e della cultura per un pubblico più ampio e diversificato, attraverso la proposta di rassegne che si svolgono tutti i giorni, dalla fine di giugno alla metà di settembre, arricchite da eventi speciali, incontri con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, film per bambini e anteprime nazionali.

Quest’anno, Arci Movie riparte con la XXX edizione di Cinema intorno al Vesuvio a San Giorgio a Cremano con una rassegna estiva che si svolgerà a Villa Bruno e con un programma con proiezioni dall’8 giugno all’8 agosto 2024. Ingresso 5 euro, con biglietteria aperta dalle ore 20. Spettacoli alle 21.15.

Gli Ospiti

8 giugno 2024 – Teresa Saponangelo, Caterina Carone e Giorgio Zinno

11 giugno 2024 – Mamadou Kousassi

12 giugno 2024 – Fabio Mollo e Luca Trapanese

19 giugno 2024 – Mimmo Basso (Direttore operativo Teatro di Napoli) e Francesco Somma (Direttore Fondazione Eduardo De Filippo)

22 giugno 2024 – Carlo Luglio e Guido Lombardi

1 luglio 2024 – Maurizio Braucci

3 luglio 2024 – Onofrio Piccolo

5 luglio 2024 – Giorgio Amitrano

10 luglio 2024 – Luigi Mascilli Migliorini

11 luglio 2024 – Edoardo De Angelis

18 luglio 2024 – videomessaggio di Emma Dante

I film in programma

Giugno

Limoni d’inverno – Arena di Villa Bruno 8 giugno 2024

C’è ancora domani – Arena di Villa Bruno 9 e 10 giugno 2024

Io capitano – Arena di Villa Bruno 11 giugno 2024

Nata per te – Arena di Villa Bruno 12 giugno 2024

Rapito – Arena di Villa Bruno 13 giugno 2024

Un mondo a parte – Arena di Villa Bruno 17 e 18 giugno 2024

Sarò con te – Arena di Villa Bruno 20 e 21 giugno 2024

Il segreto di Liberato + Arena di Villa Bruno 22 e 23 giugno 2024

Barbie – Arena di Villa Bruno 30 giugno 2024

Luglio

Palazzina Laf – Arena di Villa Bruno 1 luglio 2024

Anatomia di una caduta – Arena di Villa Bruno 2 luglio 2024

La zona di interesse – Arena di Villa Bruno 4 luglio 2024

Perfect Days – Arena di Villa Bruno 5 luglio 2024

Un altro ferragosto – Arena di Villa Bruno 6 e 7 luglio 2024

Caracas – Arena di Villa Bruno 8 e 9 luglio 2024

Napoleon – Arena di Villa Bruno 10 luglio 2024

Comandante – Arena di Villa Bruno 11 luglio 2024

Civil War – Arena di Villa Bruno 12 luglio 2024

Inside out 2 – Arena di Villa Bruno 13,14 e 15 luglio 2024

Povere creature! – Arena di Villa Bruno 16 luglio 2024

Cattiverie a domicilio – Arena di Villa Bruno 17 luglio 2024

Misericordia – Arena di Villa Bruno 18 luglio 2024

Past Lives – Arena di Villa Bruno 19 luglio 2024

Back To black – Arena di Villa Bruno 20 luglio 2024

Emma e il giaguaro ndv nero – Arena di Villa 21 luglio 2024

One life – Arena di Villa Bruno 22 luglio 2024

Dogman – Arena di Villa Bruno 23 luglio 2024

Oppenheimer – Arena di Villa Bruno 24 luglio 2024

Confidenza – Arena di Villa Bruno 25 e 26 luglio 2024

Romeo è Giulietta – Arena di Villa Bruno 27 e 28 luglio 2024

The Fall Guy – Arena di Villa Bruno 29 e 30 luglio 2024

Chi segna vince + Arena di Villa Bruno 31 luglio 2024

Agosto

La chimera – Arena di Villa Bruno 1 agosto 2024

The old oak – Arena di Villa Bruno 2 agosto 2024

Wonka – Arena di Villa Bruno 3 e 4 agosto 2024

Zamora – Arena di Villa Bruno 5 e 6 agosto 2024

Kung Fu Panda 4 – Arena di Villa Bruno 7 e 8 agosto 2024