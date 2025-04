Federico di Mare Fuori: “Napoli è più sicura e tranquilla di Milano. È calorosa e accogliente”

In Mare Fuori 5 interpreta Federico, uno dei nuovi detenuti dell’IPM, ma nella vita è Francesco Di Tullio, un giovane attore in carriera che, durante le riprese a Napoli, non ha potuto fare altro che apprezzare la bellezza della nostra città.

Chi è Francesco Di Tullio: Federico di Mare Fuori

Milanese d’origine, Francesco è nato nel 2007 ed è figlio d’arte: i suoi genitori sono gli attori Monica Faggiani e Arturo Di Tullio. Fin da piccolo ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, coltivando la sua grande passione per la recitazione.

In Mare Fuori interpreta Federico, un detenuto del Nord che fa il suo ingresso nel carcere penitenziario minorile in compagnia del suo amico Samuele. Un vero e proprio duo del crimine che darà non pochi problemi, creando disagi e risse tra i ragazzi.

In un’intervista rilasciata a Coming Soon, lo stesso attore ha raccontato la sua esperienza sul set dicendo: “All’inizio ero un po’ spaesato e anche spaventato. E’ stato un cambiamento molto importante ma anche una grande opportunità: trasferirmi per lavorare tre mesi in una città che non conoscevo come Napoli, è stato qualcosa di totalmente nuovo per me“.

“Per fortuna l’accoglienza, la tranquillità e il calore che ho trovato a Napoli e sul set, sono stati veramente di aiuto. Mi sono trovato bene, abbiamo formato un bel gruppo e siamo riusciti a creare un bel legame. In generale ho legato con tutti i ragazzi, sul set mi hanno aiutato tutti, sono stati carini e calorosi”.

Quanto alle sue impressioni sulla città, intervistato da Fanpage, ha rivelato: “Inizialmente ero spaventato dal cambiamento in generale, ma Napoli è una città calda, bella, l’ho sentita più sicura e tranquilla di Milano. I ragazzi, il regista, hanno accolto subito i nuovi ingressi come me”.