Radio Kiss Kiss annuncia: “Manna e Conte hanno 5 obiettivi per la difesa”. Chi sono

Manna e gli obiettivi per il prossimo mercato del Napoli, in difesa sono cinque i papabili candidati

Il Napoli prova a pensare già al prossimo calciomercato. Gli azzurri con il tesoretto Champions League, sono pronti ad investire sul mercato e tra i ruoli da puntellare c’è sicuramente la difesa, che ha bisogno di pesanti modifiche, specialmente sulle alternative al duo titolare.

A riportare la notizia ci ha pensato Valter De Maggio durante Radio Goal a Kiss Kiss Napoli. Antonio Conte è stato chiaro in merito, servono rinforzi e anche importanti per competere, specialmente la prossima stagione. Quando gli azzurri giocheranno anche in Europa.

Cinque nomi per la difesa del Napoli, ecco la lista di Conte e Manna

Il sogno resta Solet, il difensore dell’Udinese sarà il grande obiettivo di molte big in Italia e non solo. Sullo sfondo Beukema, ma la valutazione del Bologna spaventa e non poco. In sordina Marianucci dell’Empoli, che arriverà (come confermato anche al suo presidente) ma non sarà l’unico innesto.

“Conte e Manna si parlano tutti i giorni e si confrontano su un ventaglio di nomi per la prossima stagione. Non c’è la certezza assoluta che ci sarà la Champions League, ma se dovesse essere Champions ci sarebbero cinque nomi di difensori. In testa a questi cinque nomi c’è Solet. Sul taccuino di Manna c’è anche Beukema”.