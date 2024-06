Nutella festeggia 60 anni a Napoli: pop up store a Piazza Municipio con il nuovo cremoso gelato

In Piazza Municipio il primo pop up store napoletano dedicato a Nutella. Il Temporary Store sarà aperto sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 e, per l’occasione, verrà presentata una novità dedicata all’estate del marchio commerciale della Ferrero celebre in tutto il mondo e che, da ormai 60 anni, fa parte della vita quotidiana di milioni di famiglie italiane.

Il pop up store di Nutella di Piazza Municipio a Napoli

Nutella presenta a Napoli quella che definisce una cremosa novità: si tratta proprio dell’attesissimo Nutella Ice Cream, il nuovo prodotto da freezer composto da strati alternati di gelato alla nocciola e crema Nutella. Si consiglia di consumarlo dieci minuti dopo averlo tolto dal congelatore per una cremosità ideale.

La lista degli ingredienti di Nutella Ice Cream

È stata già resa nota la lista degli ingredienti (in evidenza quelli possono causare allergie): LATTE scremato reidratato, zucchero, PANNA pastorizzata, olio di girasole, NOCCIOLE 6,5%, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, olio di cocco, cacao magro (3,5%), destrosio, emulsionanti: lecitine (SOIA), esteri del propolenglicole degli acidi grassi, mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: (farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina); aromi. Può contenere cereali contenenti GLUTINE, UOVA, MANDORLE, NOCI, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DI PECAN, PISTACCHI, NOCCIOLE DI MACADAMIA.

Il segreto di Nutella: le nocciole

Le nocciole della Nutella provengono principalmente da Turchia, Italia, Cile e USA. L’impegno di Ferrero è quello di raggiungere la completa tracciabilità delle proprie nocciole lungo tutta la catena del valore. La tracciabilità nell’ambito della catena del valore delle nocciole consiste nella capacità di risalire alla fonte originaria delle nocciole stesse, sia essa una singola piantagione o una cooperativa. Raggiungere tale obiettivo è stato sfidante in alcuni Paesi in cui le filiere sono molto grandi e complesse. In altri paesi, invece, è stato più semplice raggiungere alti livelli di tracciabilità. In Cile e USA, ad esempio, Ferrero ha raggiunto la completa tracciabilità.

Per quanto riguarda l’Italia, le nocciole provengono dal Piemonte, dal Lazio e della Campania, con la zona di Avellino e dell’Irpinia in generale protagonista con il proprio prodotto agricolo famoso e apprezzato da millenni. Non a caso sinonimo di nocciola è avellana, il termine latino per indicare questo frutto e che proviene dalla città di Abella (Avella). Ancora oggi in Spagnolo e Portoghese la traduzione del termine nocciola è rispettivamente avellana e avelã.