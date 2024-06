Festa della Ciliegia nell’incantevole borgo medievale napoletano: 3 giorni di prelibatezze

Dal 14 al 16 giugno 2024 torna a Gragnano, nella suggestiva cornice del borgo di Castello, la tradizionale Festa della Ciliegia che quest’anno prende il nome di Ciliegia in Arte.

Festa della Ciliegia a Gragnano nel meraviglioso Borgo di Castello

Un programma ricco di eventi caratterizzerà le tre giornate dedicate alla regina dell’enogastronomia dei Monti Lattari, la ciliegia di Castello, protagonista dei succulenti piatti che faranno della sagra uno degli imperdibili appuntamenti culinari dell’estate partenopea.

Ancora una volta la Pro Loco di Gragnano, in sinergia con l’amministrazione comunale, ripropone questa grande festa per celebrare la coltivazione e la tutela del frutto della longeva tradizione gragnanese. E’ proprio nei luoghi dell’evento che nasce e cresce la grande ciliegia che, grazie alle condizioni climatiche e alla sapiente cura delle tecniche di coltivazione, è riconosciuta tra le migliori in assoluto.

Nel corso dell’evento i partecipanti avranno la possibilità di immergersi in un percorso fatto di tradizioni, sapori autentici e cultura locale, degustando svariate prelibatezze a base di ciliegia, ammirando le mostre d’arte degli artisti gragnanesi, assistendo e partecipando agli spettacoli di musica e danza tradizionale che animeranno le stradine di Castello.

Il tutto nella suggestiva cornice del caratteristico borgo medievale, immerso nel verde e dal panorama mozzafiato, raggiungibile attraversando la Valle dei Mulini, un percorso incantevole che anticipa la bellezza di questo luogo storico. Per tutta la durata della sagra sarà messo a disposizione degli ospiti un servizio navetta gratuito.

Tante le specialità culinarie uniche – a base di Ciliegia Somma dei Monti Lattari e non solo – saranno proposte ai visitatori, tra primi piatti, degustazioni alla brace e dolci squisiti. Oltre alle degustazioni, per ogni serata si susseguiranno esposizioni artistiche, spettacoli itineranti per tutto il borgo medievale, Tableau Vivant e laboratori.

Nella giornata inaugurale di venerdì 14 giugno ad esibirsi in concerto sarà l’Orchestra Folk del gruppo Diapason mentre sabato 15 giugno sarà la volta dello spettacolo delle Tammorre con Laura Paolillo e Vincenzo Romano de I Misticanti. La serata conclusiva di domenica 16 giugno sarà allietata dallo spettacolo di Gerardo Amarante ed il gruppo Gli Spaccapaese.