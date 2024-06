Arriva il Peperoncino Festival nel Napoletano: la sagra del piccante a ingresso gratis

Il 22 e 23 giugno 2024 a Frattamaggiore (Napoli) si terrà la prima edizione del Peperoncino Festival, la grande sagra dedicata alle prelibatezze piccanti per chi ama i sapori forti. L’appuntamento è nella Villa Comunale di via Biancardi. L’ingresso è gratis per tutti.

Peperoncino Festival a Frattamaggiore: l’ingresso è gratis

La festa avrà inizio a partire dalle ore 18:30 di sabato e proseguirà per l’intera giornata di domenica tra cibo, tradizioni, musica popolare ma anche cultura e arte. Il tutto all’interno del parco cittadino che sarà accessibile a tutti, liberamente, per entrambe le date.

Protagonista della kermesse sarà il peperoncino in tutte le sue varianti, tra primi piatti piccanti, secondi “bollenti” e persino dolci. Alla gastronomia d’eccellenza si affiancheranno momenti di svago e intrattenimento per tutti. In particolare, dalle ore 20:00 del 23 giugno, nell’Anfiteatro Franco Del Prete si esibirà il gruppo musicale Fracta Major Blues Band. La presentazione è affidata a Anthony Palmieri.

Si tratta di un evento organizzato, per la prima volta, dalla Confraternita del Peperoncino – Musica Arte Cultura Gastronomia, incentrato sul celebre condimento non solo gustoso ma anche, a tratti, benefico per l’organismo. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e vasodilatatrici, infatti, il peperoncino migliora l’elasticità delle arterie, riducendo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Un altro festival culinario del Napoletano in programma dal 23 al 25 giugno è quello dedicato al Panuozzo gragnanese che si terrà in via Quarantola (a Gragnano) riservando ancora una volta l’accesso libero a cittadini, turisti e visitatori. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più attesi del periodo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Peperoncino Festival, prima edizione;

Dove: Villa Comunale, via Biancardi, Frattamaggiore, Napoli;

Quando: sabato 22 giugno dalle 18:30 e domenica 23 giugno per tutta la giornata.

L’ingresso è gratis.